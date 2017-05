Nå er det trendy å være nøktern

– Flere forhold tilsier at vi lever mer nøkternt i dag, sammenlignet med for noen år siden, sier Erik Fossåskaret, sosiolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

– Vi er inne i motreaksjonen til den lange kjøpefesten som har vart mer eller mindre siden 80-tallet. Nå er det «less is more». Vi ser at festen ikke kan fortsette, mange blir kvalme av sitt eget forbruk, mener Siri Tuseth, yogalærer og grunnlegger av Satya yoga.

Kaster mindre

Tall fra IVAR bekrefter påstandene og viser at noe er på gang i regionen. Vi forbruker og kaster mindre restavfall. Stavanger har en markant nedgang i mengden restavfall de to siste årene. I 2014 kastet innbyggerne 18.324 tonn restavfall. I 2016 var mengden redusert til 17.636 tonn. En nedgang på 688 tonn.

– Jeg tror det har å gjøre med økonomiske dårligere tider og således mindre privat konsum. Kanskje ser vi også en livsstil-endring der en del folk bruker mindre ressurser på å skaffe seg ting, sier Rudolf Meissner, fagansvarlig for renovasjon i IVAR.

Han slår fast at nedgangen i restavfallsmengdene ikke skyldes at folk har blitt mer flinke til å kildesortere. Kildesorteringsgraden har nemlig vært ganske stabil de senere år.

Meissner kan også avsløre at vi kaster mindre elektronisk og elektrisk avfall i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. I 2014 ble det kastet 4448 tonn EE-avfall. I 2016 var tallet 3506 tonn.

– Vi kan bare spekulere i hva denne nedgangen skyldes, men trolig er også dette et utslag av konjunkturnedgangen her i distriktet. Endrede konsumvaner kan også ha en betydning, tror han.

Upassende å flotte seg

Flere peker på at oljenedgangen har hatt sitt å si for endrede forbruksmønster. Rogaland har fortsatt landets høyeste arbeidsledighet. I april viste Nav-tallene at 13.579 rogalendinger var uten jobb. Det gir en brutto arbeidsledighet på 5,2 prosent.

– I det bildet blir det litt upassende å være ekstravagant. Det sitter lenger inne for folk å flotte seg, det blir en solidaritetshandling å leve en mer nøktern livsstil. Nyrikhetsfølelsen mange hadde for noen år siden har lagt seg, man viser litt mer ansvar for den nye situasjonen denne regionen er i, sier sosiolog Fossåskaret.

Det norske forbruket har økt formidabelt siden 1950. Målt i 2013-kroner har totalforbruket til norske husholdninger økt med 338 prosent i perioden 1958 til 2012, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) sin forbruksundersøkelse.

Det store spørsmålet er om forbruker har blitt så høyt at vi begynner å nå et metningspunkt.

– Hele forståelsen av hvem vi er i Stavanger, er i ferd med å forandre seg. Færre jobber i oljebransjen, og selskapene driver mer nøkternt, legger Fossåskaret til.

Han tror også globale trender som å være opptatt av klimautfordringene spiller inn.

– I det lyset blir det også litt mindre passende å flashe dyre vaner som for eksempel å kjøre inn på hyttetunet som har oppvarming i oppkjørselen. Den som står med spaden og spar seg inn i hytta får mer positiv oppmerksomhet, sier han.

Oppvåkning

Yogalærer Siri Tuseth mener det er en oppvåkning på gang i Stavanger.

– Det er det ingen tvil om. Det er en gryende politisk og filosofisk endring i hvordan folk forholder seg til sitt eget forbruk og sin egen økonomi sammenlignet med for noen få år siden, sier hun.

Tuseth var innleid som konsulent av Nav en periode for å drive veiledning om selvfølelse og identitet i forbindelse med økende arbeidsledighet i regionen.

– Når det blir mindre penger i en husholdning, begynner mange å tenke mer nøkternt. Jeg tror også mange har fått fornuftige og nøkterne holdninger fordi politikerne er opptatt av miljø. Flere og flere prøver å ha en nøktern livsstil. De siste årene har jeg sett en stor forandring både i hvordan folk tar vare på kroppen sin, spiser og bruker pengene sine. Det er en forskyvning fra materielle goder til opplevelser, sier Tuseth.

Lavere konsum

Tall fra SSB viser at disponibel realinntekt for husholdninger falt med 1,6 prosent fra 2015 til 2016. Norske husholdninger hadde også en svak inntektsvekst fra 2014 til 2015. Det finnes bare nasjonale tall.

Det er også tendenser til at mange handler mindre, eller iallfall handlet mindre en periode. Fra 2015 til 2016 var varekonsumet i volum uendret. I 2015 økte varekonsumet med én prosent, og det har ikke vært lavere vekst i varekonsumet siden 2009. Vi har blant annet kjøpt mindre møbler og hvitevarer. Konsumet økte imidlertid i fjerde kvartal i 2016.

– En periode har folk vært litt forsiktige, det virket som om de holdt igjen. På slutten av fjoråret var det mer optimisme. Og da er det spesielt bilkjøp som trekker opp, nå kjøper folk biler igjen, sier Ann Lisbet Brathaug, seksjonsjef ved seksjon for nasjonalregnskap.

Slow fashion

Lene Gravdal, som jobber som stylist og foredragsholder, mener det har blitt mer trendy å være nøktern også i motebransjen.

– Ja, absolutt! Å handle «fast fashion» om fem år kommer til å være like uglesett som å røyke er i dag, mener hun.

Med «fast fashion» mener hun masseproduserte klær i kjedebutikker. Det motsatte er «slow fashion».

– Det er en bevegelse som ser på klær som en investering, bytter, låner og leier klær. Jeg tror folk er litt mettet av jaget og den kortvarige gleden av å kjøpe seg noe.

Etter flere år der hun har kalt seg personlig shopper, har hun gått over til å kalle seg personlig stylist.

– Jeg har egentlig aldri likt ordet personlig shopper og jeg har alltid vært opptatt av flerbruk av klær. Garderobehjelp har aldri handlet om å handle mer, men å handle riktig, sier Gravdal.

Hun gjorde en endring i hvordan hun profilerer seg for to år siden, da hun ble mer oppmerksom på klimafaktoren i tekstilbransjen.

– Det var ikke noe jeg tok lett på. På den ene siden hjelper jeg folk å selge mer, på den andre siden snakker jeg om å ta vare på ting.

Hun har et råd til de som vurderer å kjøpe et nytt plagg.

– Spør deg selv om du skal bruke det 30 ganger eller mer. Da kan du kjøpe det.

Strikk og egenproduksjon

Ingun Grimstad Klepp, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, ser flere positive miljøtrender i det norske klesforburket selv om omsetningen av billige klær fortsatt er høy.

– Nye og bærekraftige verdier har blitt viktigere for nordmenns forhold til klær. Noe vi ser i form av oppmerksomhet og diskusjoner om temaer som gjenbruk og egenproduksjon av klær, sier Klepp.

– Folk vil ikke lenger være like. De er leie av masseproduksjon, av upersonlige, ensartede og glatte klær. Jeg tror gjenbruk og egenproduksjon av klær er en reaksjon på dette, mener forskeren.

Hun tror færre lar seg rive med av den enorme gleden av hele tiden å være kledd i nye klær.

– Mange er lei av maset om mote og nye trender. Etterkrigsgenerasjonen var opptatt av klær og nye ting fordi det var en ny opplevelse å ha råd til nye ting. Unge generasjoner er vant til å kunne kjøpe det de ønsker og derfor tror jeg de er mindre opptatt av at alt må være nytt.

Færre flyreiser

Ifølge Det Europeiske Miljøbyrået (EEA) er vi allerede over 50 prosent forbi jordens tåleevne. Men det finnes positive tendenser skal vi tro SIFO-rapporten «Endringer i forbruksutviklingen i Norge - implikasjoner for det grønne skiftet». Rapporten har tatt for seg holdninger hos den norske forbrukeren. Kartleggingen fra 2016 skiller seg fra målingene som har blitt gjort de to foregående årene. Flere sier at de i stor grad har redusert eget forbruk av kjøtt, flyreiser og klesforbruk.

– Det er litt tidlig å si om dette er en varig trend. Dette er selvrapportering, og tydelig at folk har fått med seg at flyreiser, kjøtt og klær har betydning for miljøet. En ting er hva folk sier at de gjør, noe annet er statistikk. Den viser nemlig at kjøttforbruket går opp, sier Gunnar Vittersø, seniorforsker ved SIFO.

SIFO har utviklet en egen indeks; Bærekraftsindeksen. Den skal fortelle oss om samfunnet går i retning av å bli mer eller mindre bærekraftig. -3 betyr stor negativ utvikling og 3 betyr stor positiv utvikling. Bærekraftsindeksen viser at norske forbrukere har bidratt til at forbruket har beveget seg i en mindre negativ retning i perioden 2011 til 2015 enn i perioden 2000 til 2010.

I perioden 2011 til 2015 viste indeksen en liten negativ til ubetydelig utvikling (- 0,4). Dette skyldes først og fremst stabiliseringen av flere forbruksområder, for eksempel innkjøp av mat og energibruk i husholdningene, samt nye teknologiske nyvinninger som varmepumpe og elbil som bidrar til å effektivisere energibruken.