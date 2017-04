NRK: Flere hadde varslet PST om 17-åringens ekstreme holdninger

PST opplyste på en pressekonferanse søndag ettermiddag at en 17-åring med russisk statsborgerskap er siktet etter at det ble funnet en sprengladning på Grønland i Oslo lørdag kveld.

NRK har fått bekreftet identiteten til 17-åringen, som er bosatt et sted i Nord-Norge sammen med familien. Flere kilder i lokalmiljøet sier at han som 15-åring begynte å vise sympati med ekstremistgruppen IS. Han skal også ha vært knyttet til en norsk fremmedkriger som senere dro til Syria, ifølge kanalen.

Varslet PST

Flere personer rundt gutten sier de har varslet om bekymring for hans ekstreme holdninger, og at de varslet det lokale politiet. Etter det NRK kjenner til, gjennomførte lokalt politi bekymringssamtaler med gutten, og PST ble varslet. Ifølge kanalen, har 17-åringen har en åpen Facebook-profil, men uten særlige spor av ekstreme holdninger.

– Jeg har bare ventet på at det skulle smelle. Jeg har meldt fra om ham gang på gang, sier en som har kjent 17-åringen siden han kom til Norge.

"Guttestreker"

Politiadvokat Signe Aalling bekrefter at PST har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere. Det dreide seg da om forebyggende tiltak. Ifølge NRK har altså flere personer varslet om tenåringen, som i fjor høst meldte flytting til Oslo, hvor han skulle gå på videregående skole.

Gutten nekter straffskyld, ifølge forsvarer Aase Karine Sigmond, som overfor Aftenposten betegner sprengladningen som "guttestreker" og sier at han tar avstand fra radikal islam.

