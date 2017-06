Minst seks døde og 64 skadet i storbrann i 24 etasjer høy boligblokk i London

Brannen startet mens mange lå og sov. Brannvesenet ble varslet 0.54 London-tid. Seks minutter senere var den første brannbilen på stedet.

Politiet i London bekrefter at minst seks omkom i storbrannen i natt. «Dette er på et tidlig stadie og vi forventer at tallet vil stige», skriver politiet i en pressemelding.

Litt tidligere på dagen bekreftet også brannvesenet at flere døde i brannen.

Jonathan Brady / TT / NTB scanpix

– Aldri sett så stor brann

– Jeg kan ikke bekrefte hvor mange det er på dette tidspunktet på grunn av at bygningen er så stor og kompleks. Brannårsaken er heller ikke kjent på dette stadiet, sier London-brannmester Dany Cotton.

Hun forteller at hun i løpet av sine 29 år i brannvesenet aldri har sett en brann av et så stort omfang. Ingeniører vurderer nå om bygningen kan stå i fare for å kollapse, men foreløpig ser den ut til å være stabil.

Omkring 250 brannfolk, 45 brannbiler og rundt 20 ambulanser ble natt til onsdag sendt til stedet, som ligger vest i London ikke langt fra Notting Hill. I tillegg var over 100 politifolk og 100 personer fra helsevesenet på stedet for å hjelpe til.

Vitner forteller hjerteskjærende historier: – Han sa at brannvesenet skulle komme og hente ham. Siden har jeg ikke hørt noe.

64 til sykehus

Londons ambulansetjeneste opplyste onsdag formiddag at de har sendt 64 skadde til behandling ved seks ulike sykehus i London.

– Av disse er 20 personer kritisk skadd. Våre tanker går til alle berørte, opplyser operasjonsleder for ambulansetjenesten, Paul Woodrow i en pressemelding.

Helsepersonell har også behandlet folk for mindre skader og lettere røykforgiftning utenfor Grenfell Tower.

Flere øyenvitner sier til britiske medier at de så folk som ikke kom seg ut av bygningen.

Brannen spredte seg svært raskt fra tredje etasje og opp mot toppen av blokken.

Matt Dunham / TT / NTB scanpix

Baby ble pakket i teppe og kastet ut av vindu

Flere barn skal ha blitt kastet ut av vinduene i den brennende bygningen, melder flere medier.

Radiokanalen LBC har intervjuet Samira Lamrani, som bor i en nabobygning. Hun ble vitne til at en desperat mor kastet ut ungen sin fra den brennende blokken.

– Moren sto i vinduet og signaliserte at hun ville slippe babyen sin og forsøkte å få noen til å ta imot den. Hun pakket babyen inn i et slags teppe. Deretter kastet hun babyen ned. Dette var fra niende eller tiende etasje.

– En mann som sto ved siden av meg løp frem og tok imot babyen, forteller vitnet, som bekrefter til LBC at barnet kom ned uskadet.

En beboer ved navnet Zara, forteller også om en kvinne som kastet sin sønn på rundt fem år gammel fra femte eller sjette etasje, ifølge The Guardian.

– Jeg tror han er ok. Kanskje noen brukne ben og blåmerker, sier hun til radiostasjonen LBC.

Rop om hjelp

The Guardian skriver at folk på stedet kan høre folk rope om hjelp, mens BBC refererer øyenvitner som så lys som kan være mobiltelefoner eller lykter, som blinket på toppen av bygningen.

Ifølge BBC har andre vitner fortalt at de først hørte brannalarmen, men at den stanset etter kort tid.

Ordføreren: Må stille spørsmål ved rådene fra brannvesenet

London-ordfører Sadiq Khan sier i et intervju med BBC at rådene beboerne fikk underveis, må evalueres i etterkant.

Rådene flere av beboerne fikk da de ringte brannvesenet, var å holde seg inne i leilighetene.

– Heldigvis holdt ikke beboerne seg inne i leilighetene, men de flyktet i sikkerhet, sier Khan.

Toby Melville / Reuters / NTB scanpix

Videre sa han at det er bekymringsfullt at røykdykkerne ikke hadde noen mulighet til å nå opp til toppen av den 24 etasjers høye bygningen.

Brannmesteren forteller at hun brannfolk var så høyt oppe som 19. og 20. etasje.

Flere hundre beboere

Nick Paget-Brown, lederen av bydelsutvalget i Kensington og Chelsea, sier til Sky News at han forsøker å finne ut hvor mange som var i blokken da brannen startet.

– Flere hundre kan ha vært der. Spørsmålet er hvor mange som var der under brannen, sier han.

Han legger til at det er vanskelig å få informasjon fra brannstedet.

Matt Dunham / AP / NTB scanpix

Ekstreme forhold

Visebrannmester Dan Daly i London sier at brannen er en «stor og alvorlig hendelse».

«Brannfolk med røykdykkerutstyr jobber under ekstremt vanskelige forhold for å håndtere denne brannen», heter det i et sitat fra Daly i en pressemelding.

Øyenvitner beskriver kaotiske scener i gatene i natt der beboere forsøkte å finne hverandre etter evakueringen. I bakgrunnen kunne man høre knitringen fra flammene og lyden av at deler av bygningen falt i bakken, skriver NTB.

Ifølge bydelsmyndighetene er boligblokken fra 1974, men den ble nylig pusset opp for over 100 millioner kroner, skriver The Guardian. Det er 120 leiligheter i blokken.

Toby Melville / Reuters / NTB scanpix

Forsikret i norsk selskap

Brannvesenet opplyser at bygningen har 24 etasjer. Brannen brer seg fra tredje etasje og helt til toppen av bygget, meldte brannvesenet natt til onsdag.

Bygningen eies av bydelen Kensington og Chelsea. Den er derfor forsikret gjennom det norske selskapet Protector Forsikring, opplyser selskapet i en børsmelding.