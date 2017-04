Millioner trues av sult i Øst-Afrika: – Jeg har aldri sett så mange utmagrede barn

KRISTIANSAND: – Som somalier er det helt forferdelig og veldig sårt å se at mitt folk dør fordi de ikke har vann og mat, sier Ap-politiker Abdullahi Mohamed Alason.

Alason berømmer Norge for hjelpen de har gitt Somalia, men mener det må mer til.

– Å sende mat vil kun gi middag til i morgen. Vi må tenke langsiktig. Infrastrukturen i Somalia må bygges opp, den fungerer ikke slik den er i dag, sier han.

En glemt krise

FN har lenge advart mot en sultkatastrofe i Øst-Afrika. Nå slår de alarm - mer enn 20 millioner mennesker risikerer å sulte ihjel dersom ikke verdenssamfunnet gjør noe.

– Problemet er at media har sluttet å skrive om situasjonen, så folk er ikke klar over hva som skjer, sier Alason.

Arne Grieg Riisnæs i Kirkens Nødhjelp har akkurat kommet hjem fra regionen Puntland, som er et av de hardest rammede områdene i Somalia.

Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

– I motsetning til tilsvarende kriser med flere hjelpeorganisasjoner på bakken, fortalte alle vi møtte nå at de ikke har fått hjelp før vi kom, sier Riisnæs til Fædrelandsvennen.

Riisnæs forteller om svært sterke inntrykk fra reisen sin.

– Jeg har aldri sett så mange utmagrede og døende barn. Det er en sakte og stille død som ikke får den oppmerksomheten den trenger, sier han.

Hjelpen kom for sent i 2011

FN har bedt om nærmere 40 milliarder kroner for å avverge det de mener kan bli den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig.

– FN har kun fått inn en brøkdel av det de trenger. Dersom verdenssamfunnet ikke gjør mer, vil Somalia stå overfor en verre katastrofe enn den vi så i 2011 da 260.000 mennesker mistet livet som følge av tørke, sier Riisnæs.

FEISAL OMAR / X02643

I Somalia har det nesten ikke regnet på tre år. Kirkens Nødhjelp har vært i 16 landsbyer i Puntland hvor de blant annet leverer vann fra borehull som organisasjonen etablerte i 2014.

– Flere mennesker har forlatt hjemmene sine for å lete etter vann. For mange er det allerede for sent. Hver dag dør barn i Somalia nå, sier Riisnæs.

Ekstremtørken har også gjort at prisene på vann er mangedoblet.

– Folket har ikke penger, og tyr derfor til skittent vann. Kolera er blitt et veldig stort problem, sier han videre.

FEISAL OMAR / X02643

Kritisk for barna

Det estimeres at 360.000 barn lider av underernæring i Somalia.

– Det er alltid barna som dør først. En av de mange mødrene vi snakket med hadde allerede mistet to av sine minste og ventet samtidig å miste flere, forteller Riisnæs.

Mohamed Sheikh Nor / TT / NTB Scanpix

I Somalia er over 6,2 millioner mennesker avhengig av akutt humanitær hjelp. Også i Sør-Sudan, Kenya, Etiopia og Nigeria er situasjonen svært kritisk.

– Fra beleirede byer i Syria har vi hørt om at folk koker blader fra trærne for å overleve. I Øst-Afrika har de ikke engang det. Alt er brunsvidd, det er ingenting igjen, sier Riisnæs.