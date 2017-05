Manchester-politiet: 22 er døde etter angrep på Ariana Grande-konsert

– Det er nå utvilsomt at folket i Manchester og i dette landet har blitt offer for et kynisk terrorangrep, sier Storbritannias statsminister Theresa May ved 12-tiden tirsdag formiddag.

Hun opplyser videre at britisk politi mener å ha identifisert mannen som utførte angrepet i Manchester Arena 22.30 lokal tid, mandag kveld.

– Dette er blant de verste terrorangrepene vi har opplevd i Storbritannia, sier hun.

May mener at angriperen hadde til hensikt å få til så stort blodbad som mulig.

– Dette angrepet skiller seg ut for sin skremmende, kvalme feighet.

Selvmordsbomber døde i angrepet

Tidligere mandag morgen bekreftet Manchester-politiet at angriperen som forårsaket eksplosjonen er drept.

Ian Hopkins, politisjef i Manchester, opplyser at han utførte angrepet alene. Likevel er det ikke avklart om flere står bak.

– Mannen bar en provisorisk sprengladning som ble utløst og som forårsaket denne grusomheten, sier politisjefen.

Han opplyser at 22 er drept og 59 personer er sendt til åtte ulike sykehus i Manchester-området. Flere av de drepte er barn. Det er uklart om gjerningsmannen regnes som en av de drepte.

Desperate og fortvilte pårørende.

Ofrene var på vei ut fra en Ariana Grande-konsert da angrepet skjedde mandag kveld klokken 23.35, norsk tid. Eksplosjonen skjedde ved billettkontoret der folk kunne komme inn og ut.

Mange av dem som er avbildet og etterlyst i sosiale medier etter konserten er unge jenter. Grande har mange barn og unge i sin fanskare.

I britiske medier beskrives det scener med desperate og fortvilte foreldre og pårørende.

«Alle del dette. Min lillesøster Emma var på Ari-konserten i kveld og hun svarer ikke på telefon», skriver en jente på Twitter. På posten er det et bilde av en ung blond jente.

Mistenker terror

Politiet har valgt å se på hendelsen som en terrorhandling, inntil de får opplysninger som kan tyde på noe annet.

De er mandag formiddag med kriminalteknikere der bomben ble utløst.

Popstjernen kom selv fra eksplosjonen i god behold. Hun har nå besluttet å utsette resten av Europa-turneen.

– Fra bunnen av mitt hjerte, jeg er så lei meg. Jeg har ikke ord, skriver Grande selv på Twitter natt til tirsdag.

Pause i valgkampen

Tilsammen kan arenaen der konserten ble holdt ta opptil 21.000 tilskuere. Manchester Arena var i fjor verdens fjerde mest besøkte konsertlokale.

Også nordmenn var til stede på konserten mandag, men Utenriksdepartementet hadde ikke ved 8.30-tiden tirsdag fått noe informasjon om at nordmenn er blant dem som er skadet eller drept.

Både Storbritannias statsminister Theresa May og Labour-leder Jeremy Corbyn er enige om å sette valgkampen på vent etter angrepet.

– Vi jobber nå for å finne ut av alle detaljene rundt det som nå behandles av politiet som et forkastelig terrorangrep, sier May i en uttalelse.

Hun har kalt inn til kriseråd, som vil finne sted i statsministerboligen tirsdag formiddag.

– Lå kropper over alt

Eksplosjonen skjedde da folk var på vei hjem fra konserten ved billettkontoret utenfor konsertlokalene, skriver Manchester Arena på Twitter.

Smell bak i lokalet

Øyenvitnet Sasina Akhtar sier at smellet kunne høres da artisten var i ferd med å fremførte sin siste sang for kvelden. Andre vitner sier at det skjedde like etter at artisten var ferdig.

– Vi var på den nederste tribunen, og det var en eksplosjon bakerst i arenaen. Vi så unge jenter med blod på seg, alle skrek, og folk løp. Det var mye røyk, sier øyenvitnet Sasina Akhtar til regionavisen Manchester Evening News.