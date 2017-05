Lokale medier: – Norske soldater er inne i Syria

– Det norske styrkebidraget er en del av operasjon Inherent Resolve. Av hensyn til sikkerheten til egne styrker og i tråd med koalisjonens mediepolicy vil vi ikke gi detaljer forbundet med operasjonen eller annen informasjon av operativ karakter, sier pressevakt Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet til NTB.

Den norske styrken befinner seg nå angivelig på den syriske siden av grenseregionen Al-Tanf, ifølge det arabiske nettstedet AMN.

AMN, som omtales som vennlig innstilt overfor det syriske regimet, siterer en navngitt irakisk hærsjef på opplysningen. AMN skriver videre at irakiske regjeringsstyrker ga de norske soldatene fritt leide over grensa fra Anbar. Meningen er angivelig at nordmennene skal slutte seg til amerikanske og britiske styrker som allerede er i Syria, til store protester fra regimet i Damaskus.

120 norske soldater

Også NRT News, som holder til Sulaimaniya i irakiske Kurdistan, melder at den norske styrken er på plass i Syria. Det kurdiske nettstedet siterer den samme irakiske militærlederen, som sier de norske soldatene har fått ansvar for å beskytte den syriske siden av grenseovergangen Al-Tanf.

Rundt 60 norske soldater trener irakiske regjeringsstyrker i Anbar-provinsen i Irak, men deltar ifølge forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ikke direkte i kamphandlinger.

I den USA-ledede koalisjonen mot IS deltar Norge også med rundt 60 soldater i Jordan, der de trener og bistår syrisk milits med rådgivning og operativ støtte

Bombet milits

Det var i nærheten Al-Tanf at den USA-ledede koalisjonen sist torsdag for første gang utførte et luftangrep mot regimevennlige styrker i Syria. USA sier de bombet en kolonne med regimetro sjiamilits fordi de utgjorde en trussel mot amerikanske soldater og allierte opprørere som opererer nær grensa til Jordan. Bashar al-Assads militskrigere skal ha blitt advart på forhånd.

Syria og deres allierte Russland har fordømt angrepet og kalt det et overgrep mot Syrias suverenitet.

Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse hvilke syriske militsgrupper som støttes av Norge, men har understreket at de norske soldatene kan bli sendt på oppdrag inne i Syria.