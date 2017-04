Löfven la ned blomster i Stockholm

Fredag kveld besøkte Löfven åstedet for angrepet i Drottninggatan i Stockholm sentrum, for å legge ned blomster.

– Vi er i dag blitt utsatt for et fryktelig angrep i hjertet av vår hovedstad. Vi vet at fire personer er døde, flere er skadd, og et helt land er samlet i sorg, sinne og besluttsomhet, sa Löfven på en pressekonferanse i Stockholm sent fredag kveld.

I alt 15 mennesker ble skadd i dramaet, og tilstanden til ni av dem betegnes som alvorlig. Politiet gikk fredag kveld ut med bildet av en etterlyst mann, og bekreftet noen timer senere at han var pågrepet i Märsta, 40 kilometer nord for Stockholm.

