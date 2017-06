Lavtlønte kan bli vinnere med ny NRK-avgift

At de som ikke har TV må betale mer enn de gjør i dag, er ganske åpenbart, ettersom de i dag ikke trenger å betale lisens. For de andre gruppene blir utformingen av avgiften avgjørende for om de betaler mer eller mindre enn i dag, skriver Dagens Næringsliv.

I 2017 er lisensen på 2.867,70, mens flertallet på Stortinget foreslår en personavgift med en sosial profil. Det kan bety at det både blir et minimums- og et maksimumsbeløp. Rimmereid-utvalget har foreslått at studenter og arbeidsledige skal slippe unna med et par hundrelapper, mens maksbeløpet settes til 1.690 kroner for dem som tjener over 247.000.

Det er fortsatt mindre enn dagens lisens, men for husstander med flere voksne, kan totalen bli høyere. Det gjelder for eksempel par der begge må betale noe i nærheten av maksbeløpet. Voksne barn som bor hjemme må også betale.

Bård Vegar Solhjell i SV vil at ordningen skal oppfattes som rimelig blant unge som ikke er med på å finansiere NRK i dag, blant annet den voksende gruppen som ikke har TV.

– Lar du det gå for lenge, har du en hel generasjon som ikke vet at man må betale for å se på tv, sier han.