Kong Harald om verdensutviklingen: – Synes det minner ubehagelig om mellomkrigstiden

– Hva mente du egentlig med det?

Kong Haralds direkte spørsmål er ikke mulig å vri seg unna. For jeg kalte ham både «forandringenes konge» og «den store fornyeren i vår kongerekke» i kommentaren som ble trykt i Aftenposten på 80-årsdagen i februar.

Og nå sitter monarken der og vil vite hva jeg egentlig mente med det hele. Det var jeg ikke forberedt på.

– Oj, jeg trodde nok det var jeg som skulle stille spørsmål, men når kongen spør: Kong Harald er jo konge i en svært så omskiftelig tid..., begynner jeg prøvende.

– Ja, det er jo riktig, repliserer han.

– Og i slike tider kunne kongen valgt å være en bremse på en utvikling i retning av større toleranse, mindre homogenitet, kvinnenes inntogsmarsj. Kongen har i stedet representert en fornyelse i utviklingen av rollen som et slags sterkt symbolsk lim i et mer fragmentert samfunn, ikke minst når det gjelder holdninger i retning av større toleranse, er mitt noe springende svar.

– Ja, det godtar jeg. Jeg trodde du mente at det var jeg som hadde skapt forandringen.

– Nei, men en konge er jo ikke bare konge, han er også barn av sin egen tid?

– Det må han være, slår kong Harald fast uten å nøle.

– Er dette noe kongen har reflektert mye over?

– Det har falt meg helt naturlig. Det er villet, men ikke filosofisk villet, hvis det gir mening.

– Så definitivt. Jeg har jo også sett at i forbindelse med 80-årsdagen sa kongen til NTB at «jeg håper og tror at jeg fortsatt er nysgjerrig og har evnen til å innse nye ting og forandre meg på et vis». En nokså sjeldent ambisiøs erkjennelse?

– Ja, kanskje for ambisiøs. Må jo prøve, selv om jeg nå har passert 80. Man må være nysgjerrig. Min far var også slik. Og jeg må ikke gro fast i det som var min barndom og min ungdom.

Overrasket over at talen gikk viralt

Det er ikke et dagligdags oppdrag å intervjue landets kongepar. Litt pussig er det også. Anakronistisk, på et vis. Riktignok har ingen lagt særlige begrensninger på hva jeg kan spørre de to om, men samtidig vet vi journalister at det er grenser for hva de både vil og kan svare på.

Det har liten hensikt å kaste bort tiden med å spørre kong Harald hvem han helst vil ha til statsminister etter høstens valg, selv om det er fristende å gjøre det.

Slottet i seg selv er en uforklarlig blanding av høytid og hverdag. En mildt sagt spesiell arbeidsplass, med en sjef i en unik rolle. Kong Harald har fylt sin opphøyde posisjon med nærhet og tilstedeværelse, men også med verdig avstand.

Det er egenskaper han tar med seg inn i samtalen også med en Aftenposten-redaktør. Derfor preges den også av en umerkelig blanding av det kongelig opphøyde og en personlig nærhet. Men med en befriende humor som alltid er klar til å bryte gjennom alvoret. Derfor glipper det raskt med konsekvent å tiltale kongen i tredjeperson, slik skikken er. Han vifter bort min beklagelse med en raus og tydelig håndbevegelse.

– Dette er jo ikke min hjemmebane, sier jeg lett unnskyldende.

– Ikke min heller, repliserer kongen og ler.

Det må jo være intervjusituasjonen han har i tankene. Og da er vi tilbake til de store forandringene som er så uløselig knyttet til vår tid.

– Det er disse kongen formulerer så presist i talen i Dronningparken ved 25-årsjubileet i september?

– Ja, det er vel det. Jeg ble overrasket over at den slo så voldsomt. For jeg syntes egentlig at jeg bare ramset opp det som i dag er Norge. At det skulle være en så stor overraskelse for mange, var litt underlig. Men det var tydeligvis det.

Min far hadde nok brukt andre ord. Det ville han ha gjort, men jeg tror ikke han hadde hatt problemer med innholdet.

– Men kongen har vel også tidligere opplevd at det som var noe selvfølgelig for ham, er blitt noe mer når det tolkes av oss andre?

– Har nok det. Derfor må kongen være litt varsom med det han sier.

– Mange av oss mener at det var en vakker tale. Kongen kaller det en oppramsing?

– Ja, ja, du skjønner hva jeg mener. Men det er jo mange som legger mer i talen enn jeg opprinnelig skjønte at jeg gjorde.

– Talen har også fått kritikk. Litt merkelig, kanskje, siden jo kongen beskriver et Norge i all sin mangfoldighet?

– Hm, ja, men den kritikken godtar jeg ikke. Jeg har ikke gjort annet enn å fortelle hva dagens Norge er. Så den kritikken tar jeg med ro.

– Så var den vel heller ikke spesielt voldsom?

– Ikke veldig påtrengende, nei.

– Mange av dem som har kommentert talen, har gjort et poeng ut av at den ikke kunne vært holdt av kongens to forgjengere?

– Ikke da, men jeg tror ikke kong Olav ville hatt problemer med å holde den hvis han hadde vært her nå, svarer kongen korrigerende, og utdyper:

– Min far hadde nok brukt andre ord. Det ville han ha gjort, men jeg tror ikke han hadde hatt problemer med innholdet.

– I et slikt tenkt tilfelle ville jo også kong Olav hele tiden vært med på forandringene i samfunnet vårt?

– Ja, han ville vært med på hele reisen. Men han ville selvsagt ikke holdt den talen i 1957.

– Den gang ville den vært en revolusjonær tale?

– Ja, nettopp. Men kong Olav var den første som omtalte innvandrerne som våre nye landsmenn. Så han var tidlig ute, han også.

– Det var vel i en nyttårstale på 80-tallet, også en tid med mye diskusjon og skarpe motsetninger rundt dette temaet. Det har vi nesten glemt ...?

– Ja, nettopp, kommer det bekreftende fra kong Harald.

– Kongen må være forsiktig med det han sier

Kongeparet er inne i en jubileumstid. I fjor var det 25 år siden de overtok som konge og dronning. Det ble feiret med vinteraktiviteter i Slottsparken og hagefest i Dronningparken. I år fyller begge 80 år. Og til neste år kan de to markere at det er 50 år siden de giftet seg.

Det faller naturlig å snakke med utgangspunkt i kong Haralds jubileumstale i Dronningparken. Den var da også noe langt mer enn én blant mange kongetaler som holdes i løpet av et år.

Ikke bare ble den holdt på den mildt sagt uvanlige hagefesten som markerte kong Harald og dronning Sonjas 25 år på tronen. Festen og talen ble brukt til å formidle monarkens håp for den nasjonen han ble født til å være statsoverhode for. Håpet om at nasjonen Norge skal bygges videre på «tillit, fellesskap og raushet», for å låne ordene fra kongens tale.

«Vi skal kjenne på at vi på tross av vår ulikhet er ett folk. At Norge er ett.»

I disse to korte setningene sammenfattet kong Harald sin egen tid som regent, og kongegjerningen som samlende symbol. Og det i en tid da både fellesskap og enhet utfordres. Kanskje samfunnet nettopp derfor henter næring fra kongelig symbolkraft.

Så gikk da også kongens ord viralt, som det heter når noe i vår digitale tid virkelig når ut til folk flest. Og det er ikke det spor underlig at talen var temaet for norsk juletentamen i alle Oslos 10.-klasser. Den kan jo leses som en lekse i både toleranse og mangfold.

Våre nye landsmenn skjønner i hvert fall ikke noe hvis vi nordmenn prøver å si at «vi skal være som dere».

– Kong Harald har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ikke ser på det flerkulturelle Norge som en trussel mot norsk kultur?

– Jeg tror det beriker norsk kultur. Vi får mer mangfold. Samtidig tror jeg vi skal holde fast ved det som er norsk. Vi behøver ikke slippe det selv om vi får impulser utenfra.

– Dreier ikke dette seg også om å være trygge på vårt eget kulturgrunnlag?

– Jo, jeg tror det.

– Hender det at vi legger for liten vekt på akkurat denne delen av temaet?

– Synes nok det. Men det får andre ta stilling til. Vi kan spørre oss selv hvem vi tror vi tar hensyn til. Våre nye landsmenn skjønner i hvert fall ikke noe hvis vi nordmenn prøver å si at «vi skal være som dere».

– Igjen kommer vi tilbake til dette med trygghet?

– De som kommer hit, føler seg tryggere med å møte en kultur som er til å kjenne igjen som konsekvent, selv om den ikke er deres egen. Vi holder på å utvanne vår hvis vi ikke er forsiktige.

– Er dette å oppfatte som en slags kongelig marsjordre, eller i alle fall en kongelig påminnelse til den enkelte av oss?

– Nå, nei! kommer det meget raskt fra kong Harald, før han smilende legger til:

– Det er det jeg har sagt til deg før. Kongen må være forsiktig med det han sier.

Møtte seg selv i døren

Nettopp den store oppmerksomheten rundt kongens egne taler illustrerer da også et avgjørende poeng ved dagens kongemakt. For visst har mange av talene politiske undertoner. Det er umulig å unngå hvis kongen samtidig skal stå frem som en mann som forstår sin egen tid.

Men maktutøvelsen skjer på monarkiets banehalvdel, der symbolmakten befinner seg. Den er jo ikke forvitret, selv om kongens politiske makt er det. Det hender nok likevel fortsatt at de to maktformene krysser hverandre i gråsoner, som ikke er så lette å definere.

– I et intervju med Aftenposten fra nesten ti år tilbake uttalte kongen at «jeg sa ting som kronprins jeg ikke kunne sagt som konge». Men er det virkelig så stor forskjell?

– Klart det er det.

– Klart for kongen, ja, men ikke nødvendigvis for oss andre ...

Kongen bryter ut i en hjertelig latter. Han ser nok den store ulikheten i ståsted mellom seg og intervjueren og gjør et tålmodig forsøk på å forklare denne distinksjonen.

Jeg kunne jo ikke være uenig med min egen regjering.

– Som kronprins kan man følge en del av sine interesser som man ikke nødvendigvis kan som konge. Jeg var eksempelvis aktiv i miljøbevegelsen World Wildlife Fund (WWF) fra 60-tallet. Det kunne jeg ikke være som konge. WWF var en slags pressgruppe, og jeg kunne jo ikke være uenig med min egen regjering. Det går ikke.

– Men som kronprins kunne man altså være uenig med din fars regjering?

– Det skapte litt problemer av og til. Jeg møtte meg selv i døren. Og jeg la nok dessuten litt bånd på WWF i de årene. De kunne ikke være så aggressive som de hadde lyst til, i og med at jeg satt der blant dem. Men det gikk da greit, det også.

Bekymret for klodens fremtid

Nettopp denne omsorgen for klodens miljø er en av de synlige trådene i kong Haralds livsvev. Hans engasjement og hans interesse. Kongen forteller selv hvordan det begynte:

– Som aktiv seiler kjente jeg presidenten i Det internasjonale seilerforbundet, Peter Scott, sønn av polfareren Robert Scott. Han var også president i WWF og ville ha meg med. Det var dette som tente engasjementet.

På hver gård var det god kutyme å levere fra seg gården i bedre stand enn den var da man selv overtok. Det tror jeg ikke vi gjør med kloden.

– Kongen er fortsatt opptatt av miljøet?

– Ja, og det er heldigvis kronprinsparet også. Det er veldig hyggelig.

– I 2013 så kongen det som skjer i Amazonas-regnskogen på nært hold ...

– Ja, en fantastisk tur!

– Og i 2015 var kong Harald både i Antarktis og Alaska ...

– Interessant, det. Var der nesten på samme tid. Da var jeg ganske «jetlaged» etterpå.

– Mange av oss opplever resultatet av klimaendringene i polare strøk som skremmende ...

– Det er jo der vi ser det best.

– Vi har vel ikke behandlet kloden vår slik den fortjener?

– Sannsynligvis ikke.

– Er kongen bekymret?

– Ja, jeg er jo det. På hver gård var det god kutyme å levere fra seg gården i bedre stand enn den var da man selv overtok. Det tror jeg ikke vi gjør med kloden.

– Vi får mange advarsler?

– Ja, vi gjør det, men jeg synes ikke vi tar særlig hensyn til dem. Men det er svære ting. Dette er tunge båter og det er mye som skal stoppes og snus før vi er på rett kurs. Selv om vi sluttet med alt det miljøskadelige på dagen, ville det være mange år til vi så resultatene.

– Da er det lett å bli grepet av en avmaktsfølelse?

– Vi må ikke det heller. Vi må ikke fornekte det, slik enkelte gjør. Når det gjelder spørsmålet om menneskeskapte klimaendringer eller ikke, sier jeg at jeg håper de er menneskeskapte, for da kan vi gjøre noe med dem.

På skuldrene til far og bestefar

Det er så visst lange linjer i dette. Slik det nettopp på kongens kontor inspireres til å tenke i slike baner, også når helt andre temaer bringes på bane.

For vel er kong Harald en forandringenes konge i takt med samfunnet utenfor Slottets vegger. Men forandringene har likevel ikke skjedd gjennom brå kast og overraskende initiativer, men i form av en modningens evolusjon, der bruddene med fortiden knapt merkes før de er etablerte fakta. Hvis de da i det hele tatt fortjener den lett dramatiske betegnelsen brudd.

Kong Harald er nok snarere mer opptatt av å formidle hvordan hans kongegjerning er uløselig knyttet til den kong Haakon og kong Olav utførte. Eller som dagens konge selv formulerer det:

– Kong Olav sto på skuldrene til kong Haakon. Jeg står på skuldrene til begge to.

– Da kong Haakon 3. august 1952 fylte 80 år, ble det markert med et folkemøte på Rådhusplassen der 50.000 mennesker hyllet ham. Var kong Harald til stede?

– Det var jeg helt sikkert. Jeg var alltid hjemme på hans bursdager. Men jeg husker det ikke.

– Kongen har holdt sin bestefar frem som forbildet over alle forbilder?

– Ja, klart det. Han la jo grunnlaget for monarkiet i det selvstendige Norge.

– Noen ganger har kongen latt det skinne gjennom at din bestefar hadde humoristisk sans. Litt rart å høre for oss, som bare har sett en streng kong Haakon på utallige bilder?

– Det var meningen å se streng ut på bilder den gangen. Ikke et menneske smilte på bilder. Det hadde noe med den lange eksponeringstiden å gjøre. Ingen kunne holde på smilet så lenge.

– Kunne det også ha noe å gjøre med synet på hvordan en autoritet kunne tillate seg å fremstå?

– Kanskje det.

«Alltid god stemning når kongen har gått»

– Humøret synes å ligge til slekten?

– I alle fall hos min bestemor. Kong Haakon hadde også humoristisk sans. Han elsket en god historie.

– Kan kongen gi et eksempel?

– En historie jeg vet kong Haakon fortalte med stor glede, var fra Oslo Militære Samfund. Etter at han hadde vært der en kveld og skulle bryte opp, kom formannen bort til ham og sa: «Det er synd kongen går så tidlig, for det blir alltid så god stemning når han har gått.»

– Å fortelle en slik historie tyder på en viss selvironi?

– Ja, absolutt.

– Men tilbake til Rådhusplassen i 1952. Der sa kong Haakon i sin takketale: «Det er mitt høyeste ønske at hver nordmann må få sitt eget hjem. Altfor mange lider og har det vondt.» Slikt er sterke ord i en kongetale på hans egen fødselsdag?

– Ja, men så var det da også mye som skulle gjenoppbygges. Kong Haakon reiste mye og var nok fullstendig klar over situasjonen i landet.

– Likevel sterkt at nettopp en konge adresserer dette ved en slik anledning?

– Hvem skulle ellers gjøre det? Jeg synes det er ganske naturlig.

– Det vitner om nærhet. Er den blitt et særtrekk ved det unge norske kongehuset?

– Ja, kanskje det. Men jeg kan ikke sitte på innsiden av kong Haakons hode. Det greier jeg ikke.

– Men kanskje sitte på innsiden av kong Haralds?

– Ja, av og til. Og som sagt, jeg står på skuldrene til min far og bestefar.

– Kong Haakon var eminent

– Den mest siterte uttalelsen fra kong Haakon – jeg tenker selvsagt på da han i 1928 under intens borgerlig motstand utnevnte landets første arbeiderregjering med ordene «Jeg er også kommunistenes konge» – er det, ifølge kong Haakon-biograf Tor Bomann- Larsen, aldri blitt dokumentert at han virkelig sa. Og likevel tror alle at kong Haakon kunne ha sagt det, at det ville falt ham naturlig?

– Og det er jo i grunnen det beste.

– Han må ha hatt et demokratisk instinkt, i alle fall et konstitusjonelt?

– Kong Haakon var eminent, slår kong Harald fast uten å nøle.

– Han var dansk, ung, og det blåste revolusjonsvinder i tiden?

– Jeg har tenkt mye på hvilken vanskelig situasjon han var i. Han var, ja, hvor gammel var han i 1905? 33 år, ja, og kjente ikke et eneste menneske her. Han ante ikke hvem han kunne stole på eller ikke. Det der har ikke vært lett, altså.

– Og så en politisk urolig tid, med et livredd borgerskap. Det var dem kong Haakon møtte. Han hadde vel ikke sin omgangskrets i gråbeingårdene på østkanten?

– Det tror jeg neppe.

– Og likevel manøvrerer han så klokt og konstitusjonelt riktig?

– Utnevnelsen av Arbeiderparti-regjeringen i 1928 er jo en av de pilarene kong Haakon tuftet sin gjerning på. Den første pilaren var at han ville ha folkeavstemning i 1905. Så kom 1928, og så kongens nei i 1940. Det er de tre hovedbena monarkiet i Norge står på. Det nyter vi godt av også i dag.

Trodde ikke det skulle ta så lang tid

Men dagens monarki nyter i høyeste grad godt av kong Haralds like avgjørende som høyst selvstendige valg da han nektet å gi opp håpet om å gifte seg borgerlig med frøken Sonja Haraldsen.

Det er en fascinerende historie med en lykkelig slutt, men også et drama der det er mulig å argumentere for at det norske monarkiets fremtid lå i potten.

– Alle samfunnets institusjoner sto mot daværende kronprins Harald og hans Sonja. Regjeringen, Stortingets presidentskap, partilederne, kong Olav, ingen ville tillate et borgerlig ekteskap, fordi man mente det ville være begynnelsen til slutten for monarkiet. Litt av en situasjon for et ungt par og en kronprins?

– Ja, men jeg vet ikke om kong Olav var en motstander, men han turte ikke si sitt ja når regjeringen var mot. Han var redd for konsekvensene.

Jeg regnet hele tiden med at tiden ville hjelpe oss. Trodde ikke det skulle ta så lang tid, men det eneste som kunne hjelpe oss, var tiden.

– Kronprins Harald fremstår for oss som nå leser om det som skjedde, som en imponerende sta ung mann?

– Det tror jeg du kan få bekreftet. Du har jo snakket med hustruen ...

Kong Harald ler spontant ved tanken, men situasjonen for snart femti år siden var langtfra humørfylt. Og var han seg egentlig bevisst den gang at det gikk mot et brudd på en dynastisk tradisjon?

– Ja og nei. Jeg regnet hele tiden med at tiden ville hjelpe oss. Trodde ikke det skulle ta så lang tid, men det eneste som kunne hjelpe oss, var tiden.

– Det tok hele ni år, og om ikke hensikten var å utfordre konstitusjonen, ja, så ble det da skrevet politisk historie?

– Mulig det.

– Og det ble vist en ny vei for Europas øvrige kongehus?

– Ja, og det var jo hyggelig.

– Jeg gjorde jo noe «ulovlig»

I kong Haralds takketale til sin svigermor under bryllupsmiddagen valgte kongen å sammenligne seg med «Den grimme ælling». Ikke grunnet utseendet, men «mest fordi han var annerledes, mest fordi det fulgte usikkerhet med ham».

Brudgommen takket Dagny Haraldsen fordi hun «trodde på at jeg gjennom mine følelser for din datter kunne få lov å få henne til slutt, og at jeg ikke ville ødelegge hennes liv».

– «Ødelegge hennes liv», er ordene som brukes, var det virkelig så dramatisk?

– Ja, så dramatisk var det.

Og plutselig ser kong Harald skarpt på meg over bordet. Og med henvisning til mitt intervju med dronning Sonja et par dager tidligere spør han litt undrende:

– Snakket du ikke med dronningen om dette i det hele tatt?

– Ikke akkurat om dette, svarer jeg.

– Det tror jeg ikke noe på, repliserer en smilende kong Harald.

– Men vi snakket selvfølgelig om at hun følte seg motarbeidet, modererer jeg min noe for bastante versjon av intervjuet med dronningen.

– Ja, og det er ikke så rart hun følte seg motarbeidet, eller ikke ønsket, da. Selv om det ikke var sånn internt i huset. Min far og mine søstre tok imot henne med åpne armer, når bare resten ordnet seg. Men det skulle jo ta ni år. Da er det ikke så rart hun følte seg motarbeidet.

– Nesten mer merkelig hvis hun ikke skjønte at hun var uønsket av mange?

– Ja ...

– Da ville vel ikke dronning Sonja vært det mennesket hun er heller?

– Tror ikke det.

– Kronprins Harald snakket ikke med sin far om forholdet til Sonja Haraldsen før få måneder før det hele løste seg. Var det en slags paradoksal dårlig samvittighet som lå der?

– Jeg gjorde jo noe ulovlig, da, i gåseøyne. Derfor snakket min far og jeg aldri om dette.

– Det må ha vært litt rart ...?

– Det var veldig rart.

– Denne stillheten?

– Ja.

– Synes kongen det er litt pussig å få alle disse nokså personlige spørsmålene om dette?

– Det er greit. Det har jeg fått før, men svarene modnes jo mer man blir klar over hva man var med på.

Ser ikke bort fra at dronningen reddet monarkiet

– Når dette nå vurderes i dag, peker flere kommentatorer på dronning Sonja som et avgjørende vilkår for at monarkiet står så sterkt i dagens Norge?

– Selvfølgelig!

– Kanskje et på-kanten-spørsmål, men likevel: Kan det sies at frøken Haraldsens ja til et dronningliv reddet det norske monarkiet?

– Det skal du ikke se bort fra! Særlig med det hun har vist etterpå. Hun har vært en voldsom støttespiller.

– Hvis man hadde fortsatt å nekte borgerlig ekteskap, og kongen var forblitt ungkar, ja, da er vel ikke sjansen stor for at Stortinget hadde hentet inn en etterfølger fra et eller annet fyrstehus?

– Den er veldig liten. Det tviler jeg på.

– Dette var jo på 60-tallet ...

Kongen ler av en assosiasjon han får.

– Ja, dronningen og jeg er jo 68-ere. Vi giftet oss i 1968. Kanskje det var det som gjorde at det gikk greit. Ja, det gikk jo ikke greit, da, men at det ble som det ble.

– Dette spesielle unge paret så en verden som ble friere og friere rundt seg, mens dere var bundet i en tradisjon som ikke tillot ekteskap. Er denne opplevelsen en av grunnene til at kongen er så godt i stand til både å se og akseptere forandringer i samfunnet rundt seg?

– Det vet jeg ikke, nei, det er vel å dra det litt langt. Er det ikke det, da? Men det er klart, man har jo med seg sin egen historie.

– Men kongen er vel vant til at vi journalister drar det litt langt?

– Jo, men det er jo særlig i overskrifter, ler han.

«Dette går vi for»

I Per Egil Hegges biografi om kong Harald siteres kongen på at «de som sier det var så mye lettere i 1968 enn da kronprins Haakon giftet seg i 2001, har ikke mye historisk hukommelse».

Riktignok truet Se og Hørs hoffreporter med å emigrere til Sverige om kronprinsen fikk sin Mette-Marit, men det var nok av de trusler det var mulig å leve meget godt med. Det ble selvsagt både tisket og hvisket om likt og ulikt, sant og usant, men for snart femti år siden var det selve monarkiet det offisielle Norge mente sto på spill.

Da jeg orienterte statsministeren om de to unge, brukte han ti minutter på å si at «dette går vi for».

Samfunnets mektigste institusjoner var derfor imot ekteskapet, mens dagens kronprinspar ikke opplevde at noen av disse motarbeidet dem.

– Nei, faktisk ikke. Det er stor forskjell på det. Da jeg orienterte statsministeren om de to unge, brukte han ti minutter på å si at «dette går vi for».

– I vår tid hadde det vel ikke tatt seg ut om Jens Stoltenberg hadde prøvet seg på å motsette seg ekteskapet?

– Han tenkte seg godt om. Det gjorde statsministeren, og så sa han altså: «Dette går vi for».

Egentlig litt sjenert

Under en samtale med kong Harald er det slående at i svært mye av det han sier, ligger det en tydelig undertekst av respekt for selve kongerollen. Det er noe nesten ydmykt over den måten majesteten nærmer seg alt som har med denne oppgaven å gjøre. En respekt for oppgaven som også omfatter det folk han forener som symbolet på nasjonens enhet.

«Jeg er livredd», svarte da også den ferske kongen da en av hans medarbeidere, Berit Tversland, like etter kong Olavs død i januar 1991 medfølende spurte hvordan han hadde det

Kombinert med denne «hoppe-etter-Wirkola»-følelsen, som bare vi nordmenn skjønner betydningen av. Underlig nok sier kong Harald at det hender han ikke er sikker på om den følelsen har gitt seg ennå.

Klart at alle dager ikke bare er solskinn og glede, men jeg «står han av», som det heter.

– Det er jeg helt sikker på at den ikke har, sier kong Harald nå.

– Fortsatt en tvil hos kongen, altså?

– Ja, jeg tror det er sunt å ha den tvilen, jeg, i denne stillingen. Det tror jeg er veldig sunt. Da får man en viss avstand. I alle fall beholder man en respekt for oppgaven, for å si det sånn.

– Hender det kong Harald rett og slett er lei av å være konge?

– Nei, det går ikke. Klart at alle dager ikke bare er solskinn og glede, men jeg «står han av», som det heter.

– Eksempelvis ryktes det at kongen er nervøs før han skal holde taler?

– Det er ikke det jeg liker best, nei.

– Er det å stå på utstilling det verste med jobben?

– Jeg er jo egentlig litt sjenert. Det er jo egentlig litt kjedelig i sånne situasjoner.

Være seg selv

– Kongen er opptatt av at det som planlegges rundt ham, må falle naturlig for kongen selv. Dreier det seg om å være seg selv midt i rollen?

– Det er veldig viktig. Det ble vi tre barna innprentet av vår mor. Vi måtte være oss selv. Ikke prøve å være noe annet enn det man kan innestå for. Det prøver jeg å bringe videre. Tror jeg har klart det også.

– Er dette ekstra viktig fordi kongelige har denne spesielle rollen?

– Ja, jeg tror det. For alt annet blir jo gjennomskuet, i hvert fall over tid.

Vi barna ble innprentet av vår mor at vi måtte være oss selv. Ikke prøve å være noe annet enn det man kan innestå for.

– Vi har da også sett kongen ta til tårene ved spesielt sterke anledninger?

– Jada, det har jeg nok gjort.

– Er det også en del av det å være seg selv?

– Det er i hvert fall ikke meningen. Det er ikke planlagt, for å si det sånn. For det går ikke. Da blir man gjennomskuet veldig raskt.

– En konge som tar til tårene, som står frem med sin sykdom, og som også har snakket om redsel. Kan det være at nettopp dette gjør kongen til et helhetlig menneske for oss?

– Det tror jeg andre må svare på. Det er veldig vanskelig for meg å gjøre det.

– Det føyer seg kanskje inn i det å være seg selv?

– Ja, det gjør jo det.

Lekte rundt Franklin D. Roosevelt

Vi tenker nok ikke over det når kongen dukker opp både her og der på den mangfoldige norske samfunnsscenen, men det finnes ingen i dette landet med en slik personlig breddekunnskap om nasjonen Norge som nettopp kong Harald.

80-åringen har sett og hørt det meste. Han har møtt alle norske statsministre fra Einar Gerhardsen til Erna Solberg. Han har faste samtaler med statsminister, utenriksminister, forsvarssjef og en mengde andre.

Kongen har trålet samtlige fylker og storparten av norske kommuner. Møtt konger, dronninger og statsledere gjennom hele sitt liv. Og er, sammen med sine søstre, den eneste nordmann som har lekt rundt USAs legendariske president Franklin D. Roosevelt. Kongen husker ham godt.

– Han var som en bestefar. En bestefarstype som var veldig glad i barn. Vi var hos ham i feriene under krigen, minnes kongen.

Men viktigst: Kong Harald har møtt titusenvis av mennesker i de forskjelligste sammenhenger, ikke minst i audienser nettopp her på Slottet.

En av dem var samfunnsstebarnet Christer Modin. Han var på Slottet som =Oslo-selger før jul i 2010. Et av de sterkeste bildene fra dette møtet er da kong Harald viser Christer utsikten han har fra kontoret sitt nedover Karl Johans gate. Det er en gate de begge kjenner. Kongen vet mest om den øvre delen. Christer om den nederste. Kongen spør, og Christer svarer.

– Er det et av dine sterkeste besøk her på Slottet?

– Det var spesielt, det var det. Og så var det spesielt med de barna som kom hit og hadde så dårlige erfaringer hjemmefra.

– Nå kommer pressen til å henge meg

– Tenker kongen på dem han omtalte i sin nyttårstale for seks år siden med den gripende formaningen «Det er ikke din skyld!»?

– Ja, de satt her, 7-, 8-, 10-åringer og fortalte sine livshistorier. Det var utrolig sterkt og helt uventet. Jeg fikk høre etterpå fra de voksne som var med barna, at noen av disse historiene hadde ikke engang de hørt før. Så hvorfor hadde jeg fått høre dem? Jo, fordi jeg var konge.

– Er det slike glimt som gjør kongegjerningen ekstra meningsfylt?

– Ja, det er slike glimt som gjør den ekstra meningsfull, og det er sånne glimt som gjør ...

Kongen ser skarpt på meg før han legger inn en ekstra setning:

– ... nå kommer pressen til å henge meg, men det er altså slikt som gjør at vi ikke må omfattes av offentlighetsloven. Det må være trygt å skrive brev om slikt til kongen, uten at det blir referert.

De som sender personlige brev hit, må være trygge på at det som står, ikke kommer videre.

– Jeg ser poenget, men nå er jo loven slik innrettet at det er fullt mulig å sladde personlige budskap ...

– Da blir det ofte ikke så mye igjen. De som sender personlige brev hit, må være trygge på at det som står, ikke kommer videre. De kan jo ikke vite hva som sladdes eller ikke. Og en del av de brevene vi får, må bare ikke komme videre.

– Minner ubehagelig om mellomkrigstiden

Klokken på kong Haralds kontor gir lyd fra seg. Den lyder akkurat som Big Ben. Så er den da også en gave fra London by til kroningen i 1906. Det påstås at her på Slottet er det kongens klokke som følges, det hjelper ikke hva rådhusklokken måtte finne på å si. Men som en konge hvis varemerke det er å følge vår egen tid, er det pragmatisme å spore også i dette.

– Når klokken her på kontoret begynner å gå for mye feil, ja, så stiller vi den jo riktig, da, forteller kong Harald.

Slik må det jo være hjemme hos et kongehus som er synkront med sin egen tid. Og som et apropos til dette: Da kong Harald overtok tronen, oste Europa og resten av verden av fremtidsoptimisme.

– Ja, det gjorde den, bekrefter kongen.

– Sovjet-imperiet var brutt sammen, og det uten store blodsutgytelser...

– Og det var ikke noe selvsagt.

– Men når vi nå ser oss rundt 26 år etter at kong Harald ble monark, er denne fremtidsoptimismen snudd til pessimisme på fremtidens vegne?

Kong Harald ser et overraskende perspektiv i spørsmålet og bryter ut i en uventet latter mens det smeller i en av hans spontane replikker:

– Jeg vil nødig ha skylden for akkurat denne forandringen.

– Tror jeg kan forsikre kongen om at det ansvaret ikke skal legges på hans skuldre. Men er kongen bekymret for trekk ved vår tid?

– Jeg liker det ikke. Det må jeg si. Synes det minner ubehagelig om mellomkrigstiden, tiden mellom første og annen verdenskrig. Det er likheter, men også ulikheter, selvfølgelig. Jeg liker ikke utviklingen i det hele tatt. Vi ser oppløsningstendenser i Europa, det har vært snakket om handelsrestriksjoner i Amerika. Veldig mye likt, altså. Ubehagelig mye likt.

– Slikt kaller på årvåkenhet?

– Den tror jeg finnes også, blant politikerne.

– Er det en snev av den uro som kalles verdensangst, vi nå opplever?

– Vi får se hvordan utviklingen går. Kineserne har noe de kaller for «interesting times», og det er ikke noe kompliment. Det er noe sånt vi er inne i nå. Vi ser interessante politiske konstellasjoner som kan slå alle veier, egentlig.

– Det er noe uforutsigbart over det hele?

– Nettopp. Det er blitt mer og mer uforutsigbart.

– Skal vi gå videre på dette, ja, da er jeg redd vi blir sittende en stund ...

– ... og jeg har jo ikke lov til å snakke politikk, men dette burde gå greit.

Republikanernes konge?

Hit, men ikke lenger, altså. Tiden er dessuten forlengst ute, men fristelsen er for stor til ikke å stille et siste spørsmål. Om den debatt som med jevne mellomrom er der om monarkiet.

– Det er jo noen av oss som er republikanere her i Norge ...

– Jeg registrerer det, ler kongen overbærende.

Det er selvsagt fullt ut akseptabelt å ha en mening om dette.

– ... og en del klassiske borgerlige aviser, som Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Dagens Næringsliv, tar nå klart til orde for monarkiets avvikling på prinsipielt grunnlag. Er slikt et tegn i tiden som uroer kongen?

– Nei, det gjør det ikke. Det er selvsagt fullt ut akseptabelt å ha en mening om dette.

– Kongens bestefar ble tillagt det å erklære seg også som kommunistenes konge. Er kong Harald også republikanernes konge?

– Ja, gjerne det. Men det har jeg ikke sagt.

– Nei, jeg har notert at kongens svar begrenset seg til «gjerne det». Kanskje kongen så for seg en tittel på dette intervjuet som noe i retning av «Jeg er også republikanernes konge»?

– Ja, nettopp. Og det har jeg ikke sagt, altså.