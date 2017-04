Knut Borge er død – hylles av Kultur-Norge

Knut Borge døde natt til søndag etter lengre tids sykdom, opplyser hans familie til NRK. Borge ble 67 år gammel.

Borge som har vært et kjent fjes på TV og en like kjent radiostemme i en årrekke, startet sin karriere i NRK som frilanser i 1973. Han er blant annet kjent fra programmene Borgulfsen med makker Torkjell Berulfsen.

Programmet gikk først under navnet Nattredaksjonen som ble sendt på radio fra 1982 til 1997. I mellomtiden lagde duoen TV-programmet Borgulfsens betasuppe i 1992 og 1993.

– Han var en av NRKs største radioprofiler og gjorde munnrapphet til en kunst. Han var kunnskapsrik og samfunnsorientert, men først og fremst en ener på formidling av musikk – først og fremst jazz og blues. Borge var dessuten en særdeles morsom kollega som daglig oppfant språket på nytt, sier NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes til kanalen.

– Tenker på døden

Jazzentusiasten Borge var blant annet fast konferansier på Moldejazz fra 1979 til 1989. Han ledet flere ganger på 1990-tallet TV-sendingen fra Spellemannprisen, og han var sist å se på TV-skjermen i spørreprogrammet 20 spørsmål i 2012 da Trond-Viggo Torgersen overtok stafettpinnen som programleder.

Lista over programmer han har ledet er lang og omfatter dessuten Nitimen, Reiseradioen, lørdagsunderholdningen Knuts kube, radioprogrammene Bluesasylet, Studio Sokrates og Swing & sweet.

Borge ble i 1982 hedret med Molderosen under Moldejazz, og i 1996 mottok han Lytterprisen, Riksmålsforbundets pris for "bruk av fremragende språk i radio og fjernsyn".

De siste årene har imidlertid vært preget av sykdom. I et intervju med Dagbladet i fjor snakket han åpent om både helseproblemene og om døden.

– Det begynte med en alvorlig lungebetennelse. Hadde hostet og harket et år før jeg gikk til lege. At jeg overlevde, var vel et under. Jeg kunne vært død. Så falt jeg og brakk ryggen, sa Borge i intervjuet.

– Jeg tenker på døden, det ville vært besynderlig ikke å gjøre det – men ikke med frykt. Jeg er ikke redd. Tenker på at den kan komme som en befrielse og som en forløsning, sa Borge.

Borge mistet sin kone Tone Gammelgård i 2004, og fortalte at bisettelsen var en av de tyngste dagene i hans liv.

Overflødighetshorn

Borge blir hyllet på en rekke sosiale medier, ikke minst på Twitter der kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier han sitter igjen med utallige minner.

– Knut Borge er død, men vi sitter igjen med utallige minner. Han var en fantastisk kulturformidler, ordkunstner og mediepersonlighet.

Også kulturminister Linda Hofstad Helleland minnes Borge.

– Knut Borge har vært en viktig og entusiastisk kulturformidler gjennom flere år. Vi er mange som vil savne hans stemme, skriver statsråden.

Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle beskriver Borge som et overflødighetshorn:

– Knut Borge er død: Et overflødighetshorn av jazz, kunnskap, humor og treffsikker verbalitet. En journalistisk elegantier. Han vil jeg savne.