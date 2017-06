Kilder: 47-åring fra Wales sto bak moskéangrep

Ti personer ble såret da en mann kjørte en varebil inn i en gruppe muslimer som var på vei hjem fra moskeen i Finsbury Park natt til mandag.

En eldre mann ble erklært død, men han lå alt nede og fikk førstehjelp etter et illebefinnende da kjøretøyet pløyde inn i menneskemengden. Dødsårsaken er foreløpig uklar.

Føreren av varebilen ble overmannet av folk på stedet og deretter pågrepet av politiet.

Avisa The Guardian og BBC erfarer at den antatte gjerningsmannen heter Darren Osborne. The Guardian skriver at han skal være en 47 år gammel gift firebarnsfar bosatt i Cardiff i Wales.

– Beskyttet gjerningsmannen

Øyenvitner forteller at folk på åstedet gikk løs på føreren av varebilen etter angrepet.

En lokal imam, Mohammed Mahmoud, sier han klarte å organisere en gruppe personer som beskyttet mannen fram til politiet kom til stedet.

Politiet i London vil de neste dagene skjerpe vaktholdet på steder hvor det oppholder seg mange muslimer, sa politimester Cressida Dick da hun talte til innbyggere i Finsbury Park mandag.

Innbyggerne i området fikk samme dag også besøk av statsminister Theresa May.

– Det er en påminnelse om at terror, ekstremisme og hat tar mange former, og vår håndtering må være like besluttsom uansett hvem som er ansvarlig, sa May utenfor statsministerboligen i Downing Street.

Både politiet og andre britiske myndigheter har fått kritikk fordi de var sent ute med å fastslå at angrepet i Finsbury Park var terrorisme.

Endret siktelsen

Føreren av varebilen beskrives som en hvit mann som ropte ut trusler.

– Han ropte "Alle muslimer, jeg vil drepe alle muslimer", sier øyenvitnet Khalid Amin til BBC.

– Han forsøkte å flykte, men de fikk fatt i ham, forteller Abdiqadir Warra, som også var på stedet.

Etter at gjerningsmannen var pågrepet og satt inne i en politibil, skal han virket glad og gjort seierstegn.

Mannen ble først siktet for drapsforsøk. Men siktelsen ble mandag ettermiddag endret til "iverksettelse, forberedelse eller anstiftelse til terrorisme, inkludert drap og drapsforsøk".

Politiet opplyser at de tror mannen handlet alene, men at alle muligheter undersøkes.

Tiltrakk seg ekstremister

Finsbury Park-moskeen var for en del år tilbake et yndet samlingssted for militante islamister, som hadde den ytterliggående imamen Abu Hamza al-Masri som sin veileder. Han ble senere dømt til livsvarig fengsel for terror i USA.

I 2003 ble moskeen stengt etter en politirazzia, men to år senere åpnet den igjen med ny og langt mer moderat ledelse, og al-Masris tilhengere har siden ikke vært velkomne.

Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert motstand mot Irak-krigen og arbeidet for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv.