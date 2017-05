Kari Hilde French: – Gleden er ubeskrivelig

Statsminister Erna Solberg bekreftet på en pressekonferanse onsdag at Joshua French er overført til Norge etter åtte år i fengsel i Kongo.

French' mor, Kari Hilde French, takker i et blogginnlegg alle som har hjulpet i saken, blant andre norske myndigheter og statsminister Erna Solberg.

French sender også en spesiell takk til utenriksminister Børge Brende. Hun takker også kongolesiske myndigheter og landets president, Joseph Kabila, for å ha gjort det mulig å komme fram til en løsning. Også støttespillere i Norge får en takk i innlegget.

– Og takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet. Vi har endelig fått deg hjem, og gleden er ubeskrivelig! skriver French.

French skriver videre at de også kjenner på sorg, og at tankene går til familien Moland. Hun avslutter innlegget med å be om at familien får ro i tiden framover.

French' mors engasjement og tilstedeværelse i Kongo har gjort inntrykk på kongolesiske myndigheter og sørget for at vi har fått en løsning, sa statsminister Erna Solberg på onsdagens pressekonferanse.