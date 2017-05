Joshua Frenchs mor: – Gleden er ubeskrivelig

«Takk til vår kjære sønn og bror for din livskraft, styrke og utholdenhet. Vi har endelig fått deg hjem, og gleden er ubeskrivelig!»

Det skriver moren til Joshua French, Kari Hilde French, i et blogginnlegg onsdag kveld.

Hun kunne da glede seg over at Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende på en pressekonferanse hadde offentliggjort at sønnen er tilbake på norsk jord.

Solberg takket Kari Hilde French, som i lengre perioder har vært i Kongo og bistått sin sønn.

– Hennes innsats og omsorg for sin sønn, har gjort inntrykk på oss alle, sier statsministeren.

Får helsehjelp i Norge

Onsdag ettermiddag ble det kjent at French er løslatt i Kongo, og ankom Norge formiddagen 17. mai.

Utenriksministeren sier Norge ikke på noen måte har utbetalt penger eller gitt løfter om bistand som del av beslutningen kongolesiske myndigheter har tatt.

35-åringen som har sittet i fangenskap i Kongo siden 2009, får nå helsehjelp i Norge, men han er nå en fri mann.

– Det er ingen benådning eller soningsoverføring, men en overføring til Norge, sier Brende.

Har ingen dom over seg i Norge

French ble i 2009 pågrepet og senere dømt til døden for blant annet medvirkning til drap på sjåføren Abedi Kasongo, våpenbesittelse og spionasje.

I januar 2014 ble han dømt for å ha drept kameraten Tjostolv Moland i fengselet.

– Den rettssaken French ble utsatt for i andre runde, etter Molands død, var en rettssak vi mente hadde store svakheter, sier Brende.

– Det er viktig å understreke at French ikke har en dom mot seg i Norge.

Utenriksministeren sier tankene i dag særlig går til de etterlatte etter Tjostolv Moland.

– Mennesker har uante evner

Statsminister Erna Solberg innrømmer at det vil bli en krevende tid for French fremover.

– Først må han komme seg på beina, men han har vært åtte år i kongolesisk fengsel, det er traumatisk med de opplevelsene han har hatt. Det kommer derfor til å bli krevende for han fremover med ettervirkninger. Så har jo mennesker uante evner, som vi vet, så det er individuelt hvordan man takler slike ting, sier Solberg.

Har behov for helsehjelp

Joshua Frenchs norske advokat Hans Marius Graasvold hadde ikke fått snakket med French selv i går.

I likhet med Solberg ville heller ikke han kommentere helsetilstanden til French.

– Han har hatt behov for helsehjelp langt utover det han kunne ha fått i Kongo. Derfor er han i de beste hender nå, sier han.

Hvor lenge og på hvilket sykehus French nå befinner seg, ønsker han ikke å kommentere.

Håper han vil snakke

– Han har vært langt hjemmefra og skal derfor blant annet undersøkes for smittsomme sykdommer. Så må vi ta det derfra, sier han.

Hvilke planer French og hans familie har fremover er også for tidlig å kommentere.

– Fokuset nå er å få han oppe og gå igjen, og forent med familien. Så blir det opp til han selv hva han ønsker å gjøre fremover, sier Graasvold.

– Hvordan vil fremtiden hans kunne bli?

– Han har veldig spesielle forutsetninger for et videre liv, men samtidig er han usedvanlig sterk. Det har han bevist gjennom å overleve dette. Så jeg er ikke i tvil om at så lenge han får den hjelpen han trenger og tid, så kommer dette til å gå veldig så bra.

– Vil han stille opp for å snakke om saken sin?

– Jeg håper dere får høre han snakke litt fremover, at han ikke bare blir definert av hvor han har vært og hva han har vært igjennom, men også kunne se litt fremover, sier Graasvold.