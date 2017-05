Hvithai hoppet opp i fiskebåt

73 år gamle Terry Selwood ante fred og ingen fare da det nappet litt i den ene av hans to fiskeliner i båten hans utenfor Evans Head på nordkysten av delstaten New South Wales i helgen.

Selwood satt på en kjøleboks da det nappet litt i den ene.

– Av rent instinkt løftet jeg høyrearmen min. Underarmen ble truffet av noe. Jeg ble kastet rundt og slått over ende. En hai lå ved siden av meg. Jeg så over mot den og tenkte: «åh, en pokkers hai». Så jeg forsøkte å kaste meg over den mens den dasket rundt overalt, sier Selwood.

Selwood hoppet deretter opp på båtens rekke mens han holdt seg fast i metallstengene som holder presenningen oppe.

– Jeg ga den ingen mulighet til å se meg i øynene. Jeg ønsket bare å komme meg opp på rekken fordi haien dasket rundt seg som en gal. Selv ikke Lyn Gordon ville ha klart å ta meg, sier den selvsikre 73-åringen.

Selwood ringte til kystvakten. De tok med seg fiskeren, men lot haien ligge igjen. Selwood ble fraktet i land med oppsvulmet arm.

Det er uklart hvorfor den 2,7 meter lange og 200 kilo tunge hvithaien kastet seg om bord i den 4,5 meter lange båten.

– Den gjorde ingen skader på båten, men knuste gjenstander som lå i veien. Men det er forståelig, for dette var en vill skapning utenfor komfortsonen sin, sier Selwood.