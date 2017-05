Følg Erna Solbergs pressekonferanse om French-saken her

– French har gjennom åtte år sonet under svært vanskelige forhold. Det har vært en stor påkjenning for ham og hans nærmeste. Vi er glade for at vi endelig har funnet en løsning, sier Erna Solberg på pressekonferansen.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at French er løslatt i Kongo, og ankom Norge formiddagen 17. mai.

– Det er ikke en soningsoverføring. Det er en beslutning fattet på kongolesisk side, om å overføre French til Norge basert på humanitært og helsemessig grunnlag, sier Børge Brende.

Utenriksministeren understreker at det ikke på noen måte er utbetalt penger som del av beslutningen kongolesiske myndigheter har tatt.

– French vil få nødvendig oppfølging av helsevesenet i Norge i tiden framover, sier Brende.

Har ingen dom over seg i Norge

French ble i 2009 pågrepet og senere dømt til døden for blant annet medvirkning til drap på sjåføren Abedi Kasongo, våpenbesittelse og spionasje.

I januar 2014 ble han dømt for å ha drept kameraten Tjostolv Moland i fengselet.

– Det er viktig å understreke at French ikke har en dom over seg i Norge, sier Brende og fortsetter:

– Den rettssaken French ble utsatt for i andre runde, etter Molands død, var en rettssak vi mente hadde store svakheter. Det er viktig for oss å hjelpe en norsk statsborger i en veldig krevende humanitær og helsemessig situasjon.

Han sier tankene i dag særlig går til de etterlatte etter Tjostolv Moland.

Solberg takker Frenchs mor

Solberg takket Frenchs mor, Kari Hilde French, som i lengre perioder har vært i Kongo og bistått sin sønn.

– Hennes innsats og omsorg for sin sønn, har gjort inntrykk på oss alle. Løslatelsen er basert på en anmodning fra norske myndigheter. Vi er glade for fleksibiliteten kongolesiske myndigheter har vist, sier statsministeren.