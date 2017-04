Flere funnet drept i en leilighet i Brønshøj i København

Ove Larsen i København-politiet opplyser at den siktede er "knyttet til leiligheten" og at drapene "ser ut til å ha bakgrunn i et familieoppgjør".

Politiet opplyser at det er for tidlig å si hva som har skjedd. De vil ikke si hvor mange som er drept eller hvordan de døde.

– Vi fikk melding om husbråk på en adresse i Brønshøj. Vi sendte en patrulje til stedet, som ble møtt av et fryktelig syn og flere drepte personer i en leilighet, sier Larsen.

Nå jobber teknikere på stedet og området er avsperret.

– I slike situasjoner forsøker vi først å få et overblikk, sier Larsen.