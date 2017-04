Ettersøkt mann pågrepet i Sverige

Den etterlyste mannen ble pågrepet under en stor politiaksjon i Märsta, rundt 40 kilometer nord for Stockholm, nær Arlanda-flyplassen.

Ifølge Aftonbladet og Expressen ble mannen pågrepet på en parkeringsplass. Han skal ha hatt glasskår på klærne og vært i besittelse av en finlandshette. Dette er ikke bekreftet av politiet.

Mannen som kapret en lastebil og kjørte den rett inn i en gågate full av mennesker rett før klokka 15 fredag, for deretter å krasje bilen inn gjennom et butikkvindu, var ifølge øyenvitner iført finlandshette.

Var i nærheten

Politiet ville under en pressekonferanse fredag kveld ikke bekrefte om den pågrepne mannen antas å ha kjørt lastebilen.

– Det vi kan si, er at mannen befant seg i nærheten av hendelsene, opplyste en talsmann for Stockholm-politiet, Jan Evensson, under pressekonferansen.

– Det kan hende at det var snakk om en enslig gjerningsmann, men vi kan ikke gå ut fra det, understreket Stefan Hector fra Polisens nationella operativa avdelning (NOA).

– Dette er fortsatt en pågående hendelse, sa han.

Skadd

Ifølge svenske medier er mannen som ble pågrepet, lettere skadd, men det er uklart hvilke skader det er snakk om, og om de eventuelt ble påført da lastebilen krasjet, eller i forbindelse med pågripelsen.

Den pågrepne mannen ble fanget opp av overvåkingskamera da han tok toget nordover fra sentralstasjonen i Stockholm etter dramaet i Drottninggatan, skriver Aftonbladet.

Han ble pågrepet av politiets nasjonale innsatsstyrke, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi. Mannens identitet er ikke kjent.

Fire mennesker ble ifølge politiet drept under dramaet i sentrum av Stockholm, og tolv mennesker ble skadd. Tilstanden til ni av de skadde betegnes som alvorlig.

(©NTB)