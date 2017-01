Desperat jakt på terrorist som drepte 39 i Istanbul

– Det brøt ut full panikk og gjestene tråkket over hverandre for å komme ut da terrorangrepet begynte, forteller fotballproffen Sefa Boydaş til nyhetsbyrået AFP. Han beskriver grusomme scener da gjestene skjønte hva som var i ferd med å skje.

Boydaş hadde bare vært på klubben i ti minutter da han hørte skyting. Han mener flere kan blitt skadet eller drept på grunn av den panikkslagne menneskemengden, ifølge Aftenposten.

– Akkurat da vi satt oss slo det opp støv og røyk fra inngangspartiet. Så hørte vi skudd. Mange besvimte av skrekk, sier han.

– De sier 35 til 40 [døde - red. enm.], men det er trolig mer fordi mens jeg gikk, tråkket folk på hverandre.

En annen gjest sier til BBC at hun er usikker på om det var en eller flere gjerningsmenn.

– Jeg hadde ryggen mot døren og plutselig sa mannen min at jeg måtte legge meg ned på gulvet. En mann løp inn, og en eller flere menn begynte å skyte, sier Sinem Uyanik til BBC.

Jakter på gjerningsmann

Søndag formiddag jakter politiet i Istanbul fortsatt på gjerningsmannen som drepte 39 personer på nattklubben Reina. Mannen skal ha vandret gjennom klubben og skutt med en kalashnikov, ifølge eieren av klubben, Mehmet Koçarslan.

Koçarslan sier til den tyrkiske avisen Hurriyet at de på forhånd hadde blitt advart fra amerikansk etterretning om at et slikt angrep kunne skje, skriver Hurryiet.

– Amerikansk etterretning advarte oss for en drøy uke siden, og vi har økt sikkerheten, også langs sjøen, sa Koçarslan til avisen.

Kledd som julenissen

Gjerningsmannen skal ha tatt seg inn i nattklubben utkledd som julenissen. Han skal ha forlatt åstedet i andre klær enn da han kom inn, ifølge inneriksminister Süleyman Soylu, skriver Aftenposten.

Soylu sier til Associated Press at 39 personer er drept og 69 personer er såret - fire av dem kritisk.

– Dette var en massakre, sier Soylu.

Av de døde er det identifisert 15 utlendinger og fem tyrkere, melder AP. Foreløpig er det ikke meldt om noen nordmenn blant ofrene, opplyser Utenriksdepartementet til Aftenposten.

Flere av gjestene på nattklubben Reina, som ligger ved vannet på den europeiske siden av Bosporosstredet, skal ha hoppet i sjøen for å redde livet.

Kom i nissedrakt

Istanbuls guvernør sa i natt at gjerningsmannen var utkledd i nissedrakt da han tok seg inn på nattklubben, ved å skyte og drepe en politimann og en sivil som befant seg ved inngangen.

– Dessverre sendte han på brutalt og nådeløst vis et kuleregn mot uskyldige mennesker som var samlet for å feire det nye året og more seg, sa Istanbuls guvernør Vasip Sahin.

– Dette var et terrorangrep, sa han til TV-kanalen NTV.

Kan ha gjemt seg på toalettet

Angrepet skjedde på den populære nattklubben Reina. Klubben er eksklusiv og populær blant storbyens kjendiser og sekulære elite, skriver Hurriyet.

Flere medier opplyste at en gjerningsmann ved 01.30-tiden fortsatt befant seg inne på stedet og at han kan ha skjult seg på et toalett. Tyrkiske spesialstyrker forberedte seg på å gå til aksjon.

Angrepet skjedde litt etter klokken 01 nyttårsnatten.

Myndighetene har innført et midlertidig medieforbud og bedt mediene unngå å publisere noe som kan «skape frykt i befolkningen, panikk og uro og som bidrar til terrorgruppers mål».

Over 17.000 politifolk er på jobb i byen, hvor beredskapsnivået er høyt med tanke på mulige terrorangrep.

Tragisk start på 2017

«For en tragisk start på 2017» skrev NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på Twitter i morgentimene søndag.

Statsminister Erna Solberg kaller terroren for «Et feigt væpnet angrep på uskyldige sivile».

President Obama fordømmer angrepet i en pressemelding fra Det hvite hus. Obama uttrykker sin medfølelse med det tyrkiske folket, og USA tilbyr assistanse til Tyrkia og kjølvannet av terroren, sier presidentens pressetalsmann.