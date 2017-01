Aktor ber om 10.000 kroner i bot i hijab-saken

STAVANGER: Aktor, statsadvokat Asbjørn Eritsland, ba tirsdag om at frisøren får 10.000 kroner i bot etter å ha nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen hun driver på Bryne, skriver Stavanger Aftenblad.

Hodne ble i Jæren tingrett i september dømt til å betale den samme summen for diskriminering, men anket saken til lagmannsretten.

Frisørens forsvarer, Linda Ellefsen Eide, ba om at Hodne frifinnes.

– Om retten er i tvil om Hodne har avvist Bayan fordi hun mente at hijab var et politisk plagg eller et religiøst plagg, så skal hun frifinnes. Da skal tvilen komme min klient til gode, sier hun.

IS-flagg

Da ankesaken startet i Gulating lagmannsrett, beskrev Hodne seg selv som muhammedanerkritiker, og hevdet fortsatt at det ikke var religiøse grunner til at hun nektet å ta imot Bayan som kunde i oktober 2015.

Carina Johansen / NTB scanpix

– For meg er hijab det samme som et IS-flagg. Hijab er et politisk symbol. En kan i utgangspunktet ikke vite om personen under er muhammedaner eller om det er noen som tror at det er Gud som har bestemt at de skal gå med dette plagget, sa Hodne blant annet, ifølge Stavanger Aftenblad.

Provokasjon?

Forsvaret hadde fått på plass et nytt vitne, en mann fra Time kommune på Jæren, som skal ha overhørt Malika Bayan få instruksjoner om å oppsøke Hodnes frisørsalong.

– I Bryne sentrum sto det fem-seks stykker, og jeg overhørte at de sa at «nå skal du gjøre sånn og sånn og gå opp til Hodne». Slik jeg forsto det, planla de det der og da, forklarte vitnet.

Mannen forklarte at han først ble klar over hva han hadde overhørt da han leste om saken i avisen. Bayan avviste mannens påstander kontant da hun forklarte seg i lagmannsretten, og hevder besøket hos Hodne slett ikke var planlagt.