IS-sympatisør (39) er pågrepet etter Stockholm-attentatet

SISTE: Politiet sier på en pressekonferanse lørdag ettermiddag at de fremdeles ikke kan utelukke at flere personer er innblandet.

Siktede har tidligere vært i Säpo søkelys, opplyser politiet på pressekonferansen. Men den antatte gjerningsmannen, en 39 år gammel usbekisk mann, sto ikke på svensk sikkerhetspolitis liste over personer som overvåkes for mulig terrortilknytning.

På den samme pressekonferansen opplyser politiet at de stadig sikrere på at den pågrepne etter fredagens angrep i Stockholm er mannen som kjørte lastebilen.

– Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot så styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider fram, sier rikspolitisjef Dan Eliasson.

Siktet for terror

Mannen er siktet for terrorhandling ved drap.

I Norge tilsvarer dette at påtalemyndingheten mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for å stå bak terroranslaget.

Lørdag melder Expressen at den mistenkte har fått utnevnt kjendisadvokaten Johan Eriksson som forsvarer.

– Foreløpig er det kun én person som har denne statusen, sier pressetalsmannen. Han legger til at de ikke utelukker flere pågripelser.

Ifølge Aftonbladet har den pågrepne mannen uttrykt sympati med terrororganisasjonen IS.

Vitner skal ha fulgt etter gjerningsmannen

Mannen skal ifølge avisen være en usbeker, bosatt i en av Stockholms forsteder, men ikke i Märsta, der han ble pågrepet. To vitner fulgte etter 39-åringen som skal ha kjørt lastebilen som meide ned mennesker i Stockholm og bidro dermed til en rask pågripelse, skriver Aftonbladet.

Ifølge Expressen etterlot den mistenkte seg blodspor hele veien til Arlanda, like ved der han ble pågrepet.

På Facebook har 39-åringen lastet opp propagandafilmer for IS. Han har også likt et bilde som viser blodige ofre, tatt sekunder etter eksplosjonen under Boston maraton 15. april 2013.

39-åringen ble fredag kveld pågrepet i en politiaksjon i Märsta, nord for Stockholm, ikke langt fra Arlanda.

Mannen skal ha vært skadet og uttalt at han var «skyldig i attentatet i Stockholm».

Maja Suslin/TT NTB scanpix

Ny pågripelse i natt

Fredag kveld i 23.30-tiden ble ytterligere en ung mann pågrepet og ført bort av politiet i forstaden Hjulsta, ifølge Expressen.

Politiets operasjonssentral har ingen offisiell kommentar til den siste pågripelsen, men overfor SVT bekrefter politikilder den siste pågripelsen og opplyser at det skal være en forbindelse mellom de to mennene.

Politiet skal ha sikret viktige bevis på og ved åstedet. Blant annet blodspor, der mannen antas å ha sprunget ned en trapp.

Politiet antar at gjerningsmannen stjal bryggeribilen i det den lastet av varer lenger opp i Drottninggatan, der dødsferden startet. Ifølge Aftonbladets kilder skal gjerningsmannen ha rekognosert på stedet tidligere.

Ødelagte klær og finlandshette

Klærne mannen hadde på seg skal ifølge avisen ha vært delvis revet i filler, med glassbiter hengende fast. Han skal også ha hatt en finlandshette.

Politiet opplyser at den pågrepne mannen stemmer overens med bildene av mannen som ble etterlyst. Politiet opplyser samtidig at mannen som ble etterlyst knyttes til gjerningen i «rom og tid».

Men fortsatt, etter midnatt natt til lørdag, opplyser politiet at personer med tilknytning til hendelsen fortsatt kan være på frifot.

Det er grunnen til at Sverige har innført skjerpet grensekontroll, for å hindre at en gjerningsmann skal forlate landet.

Politiet bekrefter

Etter pressekonferansen ved 21.30-tiden, sa politiets talsmann mer konkret at den etterlyste mannen kunne knyttes til lastebilen.

– Vi bekrefter. En person er pågrepet for innblanding i det hele, sier Lars Byström, pressetalsmann ved politiet i Stockholm.

Han bekreftet ikke at mannen skal ha erkjent angrepet.

Firebarnsfar

Det er uklart hvor lenge mannen har bodd i Sverige. En kvinne som Aftonbladet har vært i kontakt med, forteller at mannen har fire barn og at han jobber i byggebransjen.

– Jeg kan ikke tro at det er han som står bak. Han snakker aldri om politikk eller religion. Det eneste han snakker om er å skaffe seg flere jobber så han kan sende penger hjem til familien, sier kvinnen.

Identifisert

Ved 21.20-tiden bekreftet politiet at den pågrepne mannen er identifisert.

Mannen ble observert i en butikk i Märsta og oppførte seg på en måte som påkalte oppmerksomhet. Vitner kontaktet politiet som konfronterte mannen og deretter pågrep ham.

Pågripelsen skal ha skjedd utendørs.

Det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, ville på en pressekonferanse ikke kommentere om den pågrepne mannen er kjent av dem fra tidligere.

Politiet utelukker ikke at det kan være flere involverte i attentatet.

Ved 01-tiden natt til lørdag ble lastebilen som ble brukt i attentatet, trukket ut fra det smadrede partiet i Åhlens City for å bli fraktet til et annet sted for å bli underlagt tekniske undersøkelser for finne spor som kan identifisere gjerningsmannen.

Adresseavisen

Terroretterforskning

Litt før klokken 19 fredag opplyste politiet i Sverige at det er innledet terroretterforskning etter angrepet mot kjøpesenteret Åhlens City i Stockholm fredag ettermiddag.

– Vi skal gjøre alt som står i vår makt for at de ansvarlige skal pågripes, sa Dan Eliasson, den svenske rikspolitisjefen, på pressekonferansen.

Lastebilen som ble brukt i angrepet ble stjålet midt i Stockholm sentrum kort tid før attentatet.

Gjerningspersonen skal ha hoppet inn i førerhuset mens sjåføren leverte varer til en kafé. Lastebilsjåføren har senere fortalt at han var bak bilen da han oppdaget at en maskert mann satte seg inn i førerhuset.

Lastebilsjåføren forsøkte å stanse gjerningsmannen, men måtte raskt gi opp forsøket. Lastebilen kjørte deretter i høy hastighet nedover den travleste gågaten i Stockholm – Drottninggatan.