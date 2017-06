– Ganske absurd å følge det som skjer

– Vi ble vitne til en trist og historisk tale, konstaterer Tine Sundtoft overfor Fædrelandsvennen sent torsdag kveld.

50-åringen fra Lillesand var klima- og miljøminister fra 2013 til 2015, og svært delaktig i utforming av Paris-avtalen på tampen av sin statsrådepoke.

I dag er hun fylkesrådmann i Vest-Agder, med eksterne klimaoppdrag i kø.

Og budskapet fra verdens mektigste mann var dessverre som hun fryktet.

– Ganske absurd

– Jeg kan ikke støtte en avtale som er så urettferdig mot USA, sier Donald Trump.

Han annonserer at USA trekker seg fra klimaavtalen, men at han vil være villig til å gå inn i forhandlinger om en ny avtale som er «rettferdig for amerikanske bedrifter».

Tine Sundtoft er fortsatt sterkt engasjert i klimapolitikk, og ble utpekt av Nordisk ministerråd til å være med og «gjennomlyse» klima- og miljøpolitikken i Norden.

Torsdag kveld avsluttet hun møte nummer 60 i sakens anledning.

– Alle jeg treffer i disse møtene sier de er i ferd med å omstille til lavutslippssamfunnet, og at de tar Paris-avtalen på alvor. De refererer til denne avtalen som et gjennombrudd i forståelsen av behovet for endring. Da er det ganske absurd å sitte og følge det som skjer i USA, sier Sundtoft.

Tross budskapet fra presidenten, tror og håper hun viktige stater i USA og det amerikanske næringslivet ser hvor mulighetene ligger i fremtiden.

– Så hvilke konsekvenser får Trumps beslutning?

– Nå er det varslet at EU og Kina i morgen vil informere om hvordan de vil forholde seg videre. De fem nordiske statministrene har vært veldig tydelige på at Norden skal bidra aktivt til å nå bærekraftsmålene. Nå er viktigere enn før at Norden står sammen med EU, og at EU tar en tydelig rolle sammen med Kina, Canada og andre som skjønner at klimautfordringene er globale, svarer Sundtoft.

– Setter USA først

USAs president varslet på forhånd en pressekonferanse klokken 21 norsk tid, men seansen ble 30 minutter forsinket.

Pressekonferansen ble innledet av visepresident Mike Pence, som sa at Trump med sin beslutning setter amerikanske jobber og konsumenter og landets glemte menn og kvinner først.

Kort tid senere annonserte presidenten at han vil forlate klimaavtalen for å oppfylle sin plikt til å beskytte USA og dets innbyggere.

– 14 dagers utslipp fra Kina vil utslette hele USAs reduksjon av utslipp innen 2030, etter at vi har brukt milliarder av dollar og utradert amerikanske arbeidsplasser. Å trekke seg fra avtalen er i USAs interesse og vil ha lite å si for klimaet, hevdet Trump.

Dermed står USA sammen med Syria og Nicaragua som de eneste landene som ikke er med på klimaavtalen.

Tidligere president Barack Obama kommer med knusende kritikk mot avgjørelsen, og sier han «vraker framtiden».

Spent på Putin

Det store spørsmålet nå blir hvordan resten av verden vil reagere på at USA forlater klimaavtalen.

NTB har snakket med kjennere fra flere land. De sier de ikke har fanget opp noen signaler om at andre land vurderer å følge og trekke seg fra avtalen.

Helt sikre føler de seg likevel ikke. En diplomatkilde forteller at han ville fulgt spesielt med på Russland. Grunnen er at russerne ennå ikke er i mål med prosessen for ratifisering av avtalen.

Men Dmitrij Peskov, pressetalsmannen til president Vladimir Putin, sier til CNN at Russland støtter Parisavtalen.

– Du vet, president Putin undertegnet den avtalen, sier Peskov.

– Gjennomføringen av avtalen vil selvfølgelig bli mindre effektiv når viktige deltakere mangler. Men per i dag finnes det ikke noe alternativ, sier han.

Også Japan kan bli et usikkerhetsmoment. Japan har ratifisert Parisavtalen, men har lagt stor vekt på amerikansk deltakelse som et vilkår for å bli med.

Frykter svekket innsats

Steffen Kallbekken, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning, sier han ikke umiddelbart er bekymret for at andre vil trekke seg ut.

– Jeg vil ikke utelukke det, sier Kallbekken til NTB.

– Men jeg tror ikke det mest sannsynlige er at flere trekker seg ut. Jeg tror heller at andre land kan svare ved å svekke sine bidrag, sier han.

Kallbekken forteller at han er mest bekymret for hva oljeproduserende land som Saudi-Arabia og Iran vil gjøre. De har vist liten entusiasme for Parisavtalen.

Men prisen for å bli værende i avtalen er lav. Avtalen preges av store ambisjoner, men forplikter ikke landene til faktisk å kutte i utslippene.

Slår ring om avtalen

Andre land har slått ring om Parisavtalen etter at Trump for få dager siden varslet en endelig beslutning i saken.

Statsminister Erna Solberg (H) har garantert at Norge vil stå ved sine klimaforpliktelser.

Det samme gjelder EU og Kina, som fredag skal skrive under på en felles erklæring der de gir uttrykk for sterk støtte til avtalen.

India var lenge blant de mest motvillige i klimaforhandlingene, men Indias statsminister Narendra Modi sa denne uka at det ville vært en forbrytelse å ødelegge miljøet for framtidige generasjoner.

Europeisk press

Samtidig har europeiske ledere gjort alt de kan for å forsøke å overbevise Trump. Da lederne i stormaktsklubben G7 var samlet i Taormina på Sicilia i helgen, brukte de mye tid på å diskutere klima.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker forteller at han og de andre lederne også prøvde å forklare at man ikke bare kan gå ut av Parisavtalen uten videre.

Utmeldingsprosessen kan i utgangspunktet ta mellom tre og fire år.

– Dette forsøkte vi å formidle til herr Trump i klare ordelag. Men det virker ikke som forsøket lyktes, har Juncker tidligere sagt.