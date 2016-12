– Forhandler med flykaprere på Malta

Flyet fra det statlige selskapet Afriqiyah Airways var på vei fra Sebha til Tripoli i Libya da det ble kapret fredag, ifølge avisa Times of Malta.

Det er 111 passasjerer og sju besetningsmedlemmer om bord, opplyser Maltas statsminister Joseph Muscat. Flere medier melder at det er to kaprere på flyet, mens maltesiske regjeringskilder hevder at det bare er én gjerningsmann.

– Passasjerene får gå

Den eller de som har kapret flyet, har angivelig truet å sprenge det med håndgranater.

Avisa Malta Today melder at kaprerne allerede har gått med på å la passasjerene forlate flyet, og at bare besetningsmedlemmene må bli igjen. Dette er imidlertid ikke bekreftet av andre kilder.

Krav

Gjerningsmennene har beskrevet seg som tilhengere av Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi, ifølge Times of Malta. Hvilke krav de har stilt, er foreløpig ikke kjent.

Soldater har tatt oppstilling rundt flyet på flyplassen, og redningsmannskaper er i beredskap på stedet. Flyet er av typen Airbus A320 og landet ved 11.30-tiden. (©NTB)