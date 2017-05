Voldsomme flammer da gapahuk i barnehage brant ned

KRISTIANSAND: Klokken 17.13 opplyste brannvesenet at de rykket ut til en brann på Lund.

– Det er en gapahuk ved Roligheden gård barnehage som brenner, opplyste brannvesenet til Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennens reporter på stedet forklarte at det brant kraftig få meter fra den nyeste delen av barnehagen.

Birgitte Klækken

Ungdommer løp fra stedet

Gapahuken brant helt ned. Politiet opplyser at de er på utkikk etter noen ungdommer etter brannen

– Noen har sett fire-fem ungdommer i 16-årsalderen løpe fra stedet like før brannen oppsto. Vi leter etter dem, men om de kan knyttes til brannen gjenstår å se, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Eivind Kristensen

Brant i brennbar væske

Martin Høgås bor over veien for barnehagen. Rundt klokken 16.30 var han i hagen for å fyre opp sin egen grill. Han la merke til flere ungdommer som gikk inn i barnehagen.

– Jeg så aldri noen som løp fra stedet, men da vi var ferdig med middagen så vi røyk som steg opp fra gapahuken, sier Høgås til Fædrelandsvennen.

– Jeg dro opp, og brukte ei grafse til å dra bort et bildekk og noen kanner – i alle fall ei av dem inneholdt brennbar væske. Det var fyr i væsken som var kommet fra kanna, sier Høgås til Fædrelandsvennen.

Han ringte brannvesenet og returnerte til huset sitt for å hente brannslukningsapparat. Da han kom tilbake var det full fyr i gapahuken.

Martin Høgås opplyser at det for tiden drives anleggsvirksomhet inne på barnehagens område.

Grillhytte brant ned på Kuholmen

For et par uker siden brant ei grillhytte til grunnen i Læringsverkstedet barnehage på Kuholmen. Brannvesenet mener den brannen var påtent.

– Om det kan settes i sammen heng er helt uvisst allerede nå, men vi konstaterer at det er ting som brenner i samme område i løpet av et kort tidsrom, svarer Hyberg.

Birgitte Klækken