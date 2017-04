Verkstedleder dømt til bot etter dødsulykke

KRISTIANSAND/LILLESAND: Nå er verkstedlederen dømt til 20.000 kroner i bot.

27. februar 2015 døde en 18 år gammel mann da han forsøkte å løfte et 650 kilo tungt dumperhjul med truck i Lillesand. Dekket lå på en biltilhenger.

Hjulet begynte å svaie og trucken veltet. Da 18-åringen forsøkte å hoppe ut ble han klemt mellom trucken og bakken.

Ble vitne

En verkstedlederen i Heldal Entreprenør AS var en av to som var vitne til ulykken. Lasteoperasjonen var i gang da verkstedlederen kom til stedet.

Påtalemyndigheten hadde tatt ut tiltale for brudd på Arbeidsmiljøloven. Den mente at verkstedlederen, som ansvarlig arbeidsgiver, hadde opptrådte grovt uaktsomt og at det forelå skjerpende omstendigheter i saken. Påstanden var 20.000 kroner i bot, samt 30 dagers betinget fengsel.

Tiltalte nektet straffskyld.

Kristiansand tingrett mener det kun er bevist ut over enhver rimelig tvil at verkstedlederen opptrådte uaktsomt.

Det var feil å gi 18-åringen i oppdrag å kjøre bort hjulet med bil og henger til Bil & Trailer AS, og gi beskjed om at han skulle hjelpe til med å losse av dekket. Hans erfaring burde tilsagt noe annet. Verkstedlederen visste heller ikke om 18-åringen hadde truckførerbevis – noe han ikke hadde.

Retten mener også verkstedlederen gjorde en feilvurdering da han ikke straks beordret gutten ut av trucken og overtok styringen da han fikk problemer med lasteoperasjonen. I stedet lot han 18-åringen fortsette.

Ikke grunnlag for erstatning

I vurderingen av graden av uaktsomhet, viser retten til at 18-åringen tok seg til rette da han brukte trucken. Det var ikke forutsatt eller planlagt. Retten mener derfor gutten selv hadde en del av ansvaret for ulykken.

Retten er også kommet til at situasjonen for verkstedlederen ikke framsto som så dramatisk og akutt som veivesenet, Arbeidstilsynet og politiet har lagt til grunn.

18-åringens foreldre hadde gjennom sin bistandsadvokat nedlagt påstand om oppreisningserstatning, men retten har ikke funnet grunnlag for å idømme dette.

Dommen er ikke rettskraftig.