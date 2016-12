Vekket av røykvarsleren da det brant i loftstua

GRIMSTAD: Brannvesenet rykket ut etter melding om brann i et hus i Hommedalskogen klokken 04.40.

Det viste seg at det var et stearinlys som hadde antent en juledekorasjon.

Vekket av røykvarsleren

Huseieren, som ble vekket av brannalarmen, fikk selv slukket branntilløpet.

- Brannen har oppstått i en juledekorasjon. Far i huset våknet av brannvarsleren, og gikk opp i loftstua hvor det brant i en juledekorasjon. Han gjorde alt rett og slukket brannen med et skumapparat før han kastet et brannteppe over, sier skadestedsleder Henning Hoddevik Tønnessen ved Grimstad politistasjon til Fædrelandsvennens fotograf på stedet.

Operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt sier til Fædrelandsvennen at det er et stearinlys som har antent juledekorasjonen.

– Skummelt

Ingen av de tre personene som bor i huset ble skadet i hendelsen.

- Nå ble brannen oppdaget tidlig, og det gikk greit, men det er skummelt når det tar fyr på denne måten midt på natten, sier skadestedslederen.