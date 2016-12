Været forsinket Superspeed

AGDER: – Det er værforholdene som gjør at ferja er forsinket, sier Nina Moland Andersen i ColorLine.

Fredag kveld var SuperSpeed 1s overfart fra Hirtshals til Kristiansand forsinket med en halvtime på grunn av mye sjø i Skagerrak. Ny ankomsttid var først satt til 00.30 julaften, men deretter justert til 00.15, altså kun et kvarter forsinket.

Ti minutter over midnatt er ferja trygt fremme i sin hjemmehavn.

Dermed ble danskeferja rammet av uværet som vil herje over landsdelen de kommende dagene.

Skilt blåste avgårde

Klokken 22.35 fikk politiet beskjed om at et skilt på Varoddbrua i østgående retning hadde blitt tatt av vinden og hang ned i veibanen.

– Melderen sier at et reguleringsskilt henger inn mot kjørebanen. Han melder at personbiler går greit under, men er usikker på om trailere kan passere. Vi har derfor sendt ut en patrulje, i tillegg til at Veitrafikksentralen er varslet, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt.

Patruljen har plassert skiltet midlertidig utenfor veibanen, og det er ikke til hinder for trafikken.

Hyberg anmoder folk om å sjekke, og sikre båter både på land og på vann. Utover julaften er det ventet at uværet vil trappe opp, og havnivået er ventet å stige 60–70 centimeter over vanlig nivå i løpet av dagen.

Strømkabler over veien

Hyberg forteller at beskjeden om skiltet er kveldens første værrelaterte melding til politiet. Kort tid etter kommer politiet med følgende melding:

– Strømkabler henger ned over veibanen ved Fevik i Grimstad. Agder Energi er varslet, melder Hyberg på Twitter.

Trafikkoperatør Leif Christensen ved Veitrafikksentralen opplyser at bilister har meldt inn glatte veier flere steder i Agder-fylkene.

– Fylkesvei 455 mellom Lauvdal og Bjelland, riksvei 41 mellom Åmli og Treungen, og fylkesvei 406 mellom Senumstad og Stemlona er blant veiene som er rapportert inn. Her har vi sendt ut mannskap, sier Christensen.

Også på fylkesvei 42 mellom Evje og Arendal er det meldt om glatte veier, sier han.