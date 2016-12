Tysk politi utlover dusør for ettersøkt tunisier

BERLIN: 24 år gamle Anis Amir betegnes som væpnet og farlig. Hvor han oppholder seg er ikke kjent, og ifølge politiet har han tidligere benyttet seg av minst seks forskjellige navn og tre ulike nasjonaliteter.

Innenriksministeren i delstaten Nordrhein-Westfalen opplyste onsdag at Amir har vært i politiets søkelys en stund, angivelig på grunn av sin kontakt med ytterliggående islamister og av frykt for at han planla enn voldshandling.

Tunisieren kom til Tyskland i 2015, men fikk avslag på asylsøknaden og skulle utvises.

ID-papirer

Tolv mennesker ble drept og 48 ble såret da et polskregistrert vogntog braste inn i folkemengden på et julemarked i Berlin mandag kveld.

Sjåføren på vogntoget ble funnet skutt og drept inne i førerhuset, mens gjerningsmannen som etter alt å dømme hadde kapret det store kjøretøyet, unnslapp.

Under førersetet fant politiet ID-dokumenter som identifiserte Amir, og de valgte onsdag å gå ut med både navn og bilde på 24-åringen, samt et løfte om 100.000 euro i dusør, drøyt 900.000 kroner.

IS hevder de sto bak

Tysk politi har mottatt hundrevis av tips si saken og sier at de er overbevist om at gjerningsmannen snart blir tatt. De innrømmer imidlertid at det kan ha vært flere enn én som sto bak massakren.

– Vi vet ikke sikkert om det var én eller flere gjerningspersoner. Vi vet ikke sikkert om han, eller de, hadde støtte, sier riksadvokat Peter Frank.

Ekstremistgruppa IS, som kontrollerer store områder i Syria og Irak, tok tirsdag på seg ansvar for angrepet.

Tegn på slåsskamp

Den 37 år gamle polske sjåføren som ble funnet død i lastebilen, var ifølge Bild i live da lastebilen kjørte inn på markedet.

Ifølge nyhetsbyrået DPA ble han skutt med et småkalibret våpen etter at lastebilen hadde stanset. Han bar tydelige tegn på å ha vært i slåsskamp, noe som får etterforskerne til å spekulere på om han forsøkte å stanse angriperen. Det antas at lastebilen ble kapret tidligere på dagen.

– Han må ha kjempet imot. Tilsynelatende trakk terroristen en kniv og stakk flere ganger, mens polakken grep fatt i rattet for å redde menneskeliv, sier en ikke navngitt etterforsker til Bild.

– Lar seg ikke skremme

Berlins ordfører Michael Müller synes det er godt å se at Berlins innbyggere ikke lar seg skremme bort fra gatene.

– Jeg tror ikke det er noen grunn til å være redd. Politiets nærvær er betydelig trappet opp, og det er selvfølgelig også iverksatt andre tiltak for å finne gjerningsmannen raskt, sier han i et intervju med ZDF.

Han understreker at det er grenser for hvor stort vaktholdet kan være.

– Vi ville ikke lenger hatt vårt frie og åpne liv hvis vi trappet opp sikkerhetstiltakene så mye at folk ble bekymret for å dra til steder med strenge inngangskontroller, sier han.

De rundt 56 julemarkedene i byen er igjen åpne etter at de ble stengt mandag kveld.