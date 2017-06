Tunnelproblemer skapte nytt køkaos

KRISTIANSAND: Politiets operasjonssentral hadde klokken 07.20 ikke fått meldinger om trafikkuhell eller ulykker, og antok at de uvanlig lange køene skyldtes tunnelarbeidene på E 18.

En bilist som torsdag morgen stod i kø fortalte til Fædrelandsvennen at hun brukte 25 minutter fra rundkjøringen ved Tinnheia til bensinstasjonen på Vesterveien.

Også søndag var det køkaos på veiene vestfra og inn til sentrum. Da førte tunnelarbeidene til forsinkelser på opptil 40–45 minutter.

Tekniske problemer i tunnelene

Veitrafikksentralen opplyste klokken 07.45 torsdag at køene skyldtes tekniske problemer i både Baneheitunnelen og Oddernestunnelen. De klarte ikke å få åpnet tunnelene i østlig kjøreretning etter nattens stenging. Mannskaper arbeidet torsdag morgen på spreng for å løse problemene.

Aina Bøe

Trafikken går via Gartnerløkka

– Det er en feil på styringssystemene i tunnelene som gjør at vi ikke får åpnet, og trafikken må derfor gå via Gartnerløkka slik den gjør om nettene. Vi vet ikke når problemet kan være løst, sa kommunikasjonssjef Lars Helge Rasch i Statens vegvesen like før klokken åtte torsdag morgen.

Trafikken østover på E 39 og E 18 gikk ifølge Lars Helge Rasch torsdag morgen som normalt.

Etter søndagens problemer lovet Statens vegvesen å vurdere om trafikken kan avvikles på en annen måte ved neste veistenging.

Saken oppdateres