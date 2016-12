FROLAND: Politiet fikk melding om mannen klokka 17.32. Den 22-årige mannen truet politiet da de kom til stedet, og sparket i politibilen. Mannen hadde ikke våpen, men truet med å skyte politiet.

Mannen blir anmeldt for trusler mot politiet og er satt i arresten.

– Da politiet kom frem lå en mann utenfor et hus i bar overkropp og var sur og sint. Han hadde ikke våpen, men selv om du ikke har det er det allikevel straffbart å si at du skal skyte politiet. Han ble sjekket på legevakten, og klarert for å kunne tas med til arresten, opplyser operasjonsleder Per Kristian Klausen ved Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.