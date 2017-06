EIGERSUND: Det var en gjeng på joggetur som oppdaget den ødelagte fjellformasjonen lørdag morgen, skrifer Aftenbladet:

Det er tydelige borehull i steinen.

Det var Dalane Tidende som først omtalte saken.

Olav Magne Egebakken var er en av de som fant den falne storheten lørdag morgen.

– Ufattelig at noen kunne gjøre dette

Han var som vanlig ute på løpetur sammen med venner lørdag morgen. Han bor i området, men har aldri sett den spesielle steinen før. Klokken var såvidt passert halv ni, da joggerne gjorde oppdagelsen.

– Vi tenkte vi ville ta en avstikker opp til Trollpikken for å se. Den er blitt veldig populær de siste ukene. Vi ble sjokkert av det synet som møtte oss, sier han til Aftenbladet.

Etter først å ha løpt feil, fant løpekompisene endelig fram til rett sted. Men synet som møtte dem, var ikke den potente steinformasjonen som har seilt opp som utfordrer til selveste Preikestolen som turistattraksjon de siste ukene.

– Vi skjønte med en gang noe hadde skjedd, og så raskt at noen hadde brukt boremaskin laget hull i kanten på steinen. Hva de har brukt ellers, om steinen er sprengt eller om det er brukt et kileredskap, vet jeg ikke. Men vi så fem, seks borehull som var 15–20 centimeter dype, sier Egebakken.

Det var ikke spor å se etter gjerningspersonen(e).

– Vi ble målløse, synte det var ufattelig at noen kunne gjøre dette. Hvilken tanke som ligger bak, vet jeg ikke. Det blir bare spekulasjoner, sier Egebakken.

På Facebook har han merket seg at folk utover formiddagen, etter at hærverket er blitt kjent, har beklaget det som har skjedd.

– Folk synes dette er helt ufattelig, sier han.

– Ikke grunneiere

– Noen har borte og kilt, og dette er gjort med vilje, sier initiativtaker og Trollpikkens far, Kjetil Bentsen til Aftenbladet.

– Det er vanskelig å forstå motivasjonen til dette. Noen må ha hatt med seg en god del verktøy og brukt sommerens lyseste natt til hærverk. Dette er trist for hele området. For hele Rogaland, sier han.

Pål Christensen

Han føler seg målløs, men er nøye med å understreke at dette ikke er grunneieres verk.

– Vi har snakket med dem gjennom hele prosessen, og de har vært positive hele veien. De syntes dette var moro. Jeg tror ikke de synes det er moro i dag.

Om arbeidet er gjort av proffer, er han usikker på.

– Det er vanskelig å si. Men det er et møysommelig arbeid. Det er boret mange hull.

Kjetil Bentsen

Alle på lag

Bentsen har ikke møtt tydelige protestanter gjennom trollpikkarbeidet.

– Nei. Noen reagerte litt på navnet i starten, men det gikk seg til, sier han.

– Det står mange turister her. Men det er ingen trollpikk, og ingen som har sett noe.

– Ting var skikkelig på gang her nå. Stiftelsen Preikestolen og Region Stavanger hadde mye på gang. Kommunen her har hadde også snudd, og skulle ordne med god skilting og merking. De skulle også lage gangmuligehter over de våte områdene.

Kjetil Bentsen

Tapte arbeidsplasser

Bentsen er også opptatt av alle arbeidsplassene dette kunne skapt.

– Dette kunne blitt til mange arbeidsplasser. Ikke minst slike som en ikke trenger så mye utdannelse til. Dette er meget synd.

... og tapt pikk

Hva som skal skje videre – og om det er muligheter til å få fjellveggen potent igjen, har Bentsen ingen positive tanker omkring.

– Jeg tror det toget har gått. Vi kommer ikke opp med noen kran. Steinen veier mangfoldige tonn, og vi klarer nok ikke å feste den.