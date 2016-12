Tre nye lottomillionærer fra Sørlandet på julaften

Slik reagerte den ene superlotto-millionæren fra Sørlandet da han ble kontaktet av Norsk Tipping på selveste julaften.

– Dette var en kjempeflott beskjed å få. Nå blir det ekstra feiring i kveld, sa den glade vinneren ifølge en pressemelding sendt ut av spillselskapet.

Venndøl

Mannen har vært kommisjonær i over 30 år, men hadde før gårsdagen kun vunnet småsummer.

I tillegg kunne også en venndøl slippe jubelen løs.

– Er du gal? Er det sant det her, var hans umiddelbare reaksjon da telefonen ringte.

Tomt og husbygging

Han fortalte videre at de holdt på med å åpne gaver og at en 1.333.330 koner var en helt toppers ekstragave.

Sistemann som vant var en mann fra Risør. Han skal bruke pengene på å betale ned litt gjeld samt å investere i tomt og husbygging.

To hovedvinnere

I tillegg til de 30 personene som vant 1.333.330 millioner kroner i superlotto, ble det trukket ut to hovedvinnere som kunne juble for over ni millioner kroner hver., en kvinne fra Hordaland og en mann fra Buskerud.