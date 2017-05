Trailer med 25 tonn stein veltet på E 39-omkjøringsvei

KVINESDAL: Fædrelandsvennens reporter på stedet forteller at det er saktegående trafikk på stedet.

Traileren var på vei østover da den veltet på gamle E 39, nå fylkesvei 461, ved Solås like øst for The Bølgen & Moi Hotel Utsikten. Veien brukes nå som omkjøringsvei ettersom nye E 39 er stengt.

Forsøkte å styre unna

– Det kom en bil imot meg, og ettersom veien er smal og svingete, forsøkte jeg å legge traileren litt ut i siden for å unngå å kjøre på personbilen, forteller sjåføren av traileren, som ønsker å være anonym.

Traileren kom da for langt ut og veltet. Politi og redningsmannskaper er nå på stedet.

Stengt i tre uker

E 39 over Kvinesheia ble stengt 24. april og vil være stengt ut neste uke. Omkjøringsveien som går på den gamle europaveien er 17 kilometer lengre.

– Det skal gjennomføres et større vedlikeholdsarbeid som gjør det nødvendig å holde veien stengt hele døgnet. Utrykningskjøretøyer og busser i rute vil imidlertid slippe gjennom, sa daglig leder Dagfinn Røkenes i OPS-selskapet Allfarveg i forkant av stengningen.

Saken oppdateres.