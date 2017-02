EVJE OG HORNNES/BYGLAND: To biler er involvert i ei trafikkulykke på riksvei 9 ved demningen like sør for Byglandsfjord torsdag kveld. En bil har fått store skader i fronten i ulykken.

Politiet ble varslet klokken 19.17, og en av bilene var fjernet før nødetatene kom til stedet.

Operasjonsleder Sverre Birkeland opplyser at tre personer er involvert i ulykken. Det er ikke kjent om noen er blitt skadet, men en person er kjørt til lege for sjekk.

Saken oppdateres.