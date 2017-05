Trafikkulykke i Mandal - to personer til sykehus

MANDAL: Nødetatene er på stedet etter at et enslig kjøretøy kjørte av veien på E 39 ved Valand øst for Mandal.

Operasjonsleder Miriam Stausland opplyser til Fædrelandsvennen at to personer satt i bilen da ulykken skjedde.

– Bilen har snurret rundt og ligger på utsiden av veien. De to personene var ved bevissthet etter ulykken, er kjørt til sykehuset i Kristiansand med ambulanse, sier hun.

Ulykken ble meldt klokken 15.51 søndag ettermiddag. Trafikken ble en stund dirigert manuelt forbi ulykkesstedet i ett felt. Ved 17-tiden er bergingsbilen på plass, og trafikken vil derfor måtte stoppe noe opp mens bergingsarbeidet pågår.

Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. Politiet på stedet opplyser til Fædrelandsvennen at det ikke er mistanke om ruskjøring.

Saken oppdateres.