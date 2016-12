Trafikkuhell på E 39

KRISTIANSAND: Klokka 06.50 fikk politiet melding om en trafikkulykke på E 39.

– Ulykken har skjedd på E 39 vestgående ved Fidjane, opplyste operasjonsleder.

Da politiet kom fram til stedet konstaterte de at det kun var et kjøretøy involvert. Det var en mann som kjørte bilen som krasjet. Han ble tatt med i ambulansen for en sjekk.

– Det er ikke noe personskade, sa operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt.

Uhellet skjedde i vestgående retning, like før avkjøringen til Hellemyr.

Det ble noe kø på stedet i forbindelse med hendelsen, og E 39 ble sperret i en kort periode for bilberging.

Kjetil Nygaard