Tok tre-fire uker før legene fant ut hva som feilte Kirsti

Søvnløse netter, enorme smerter og lammelse i beinet. Legene forsto ikke hva som var galt med kroppen til Kirsti Solstad Karlsen. Da det viste seg at et flåttbitt hadde satt henne ut av spill, ble hun en del av et forskningsprosjekt på Sørlandet sykehus.