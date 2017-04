Tok fartssyndere i påskeutfarten

AGDER: Utrykningspolitiet har avholdt flere kontroll på veiene i Agder i dag.

– Det har ikke vært noen alvorlige ulykker, noe vi er veldig fornøyde med. Det er det viktigste, sier Øystein Krogstad, UP-leder i Agder.

Dette er resultatene fra onsdagen:

2 førerkortbeslag

51 fartsbøter

7 gebyr for mobilbruk

2 gebyr for manglende bruk av belte

– Så langt i påska er det gjort fire førerkortbeslag. Det er ikke et veldig høyt tall. I dag har det vært mye trafikk på hovedveiene og folk flest har holdt køen, sier Krogstad.

Klokka 17.35 kom resultatene fra riksvei 9 ved Grendi i Bygland.

En person mistet førerkortet etter å ha kjørt i 96 km/t i 60-sonen. Vedkommende er anmeldt for forholdet.

111 km/t i 70-sone

I tillegg ble det delt ut seks forenklede forelegg. I 80-sonen på riksvei 9 ble det delt ut åtte forenklede forelegg.

På E 18 ved Goderstad i Tvedestrand har det vært kontroll i tidsrommet 16.00 til 19.30.

– Nedslående resultat

En bilist mistet lappen etter å ha kjørt i 111 km/t i 70-sonen.

I tillegg ble det delt ut 18 forenklede forelegg for fart, sju for mobilbruk, samt to gebyrer for manglende beltebruk.

Ernest Boswarva

– At det ble skrevet 18 bøter for fartsovertredelser her var veldig mye. Det var rett og slett nedslående, sier Krogstad.

Gebyr for mobilbruk

Tidligere i dag ble det avholdt kontroll på fylkesvei 415 ved Selåsvatn i Åmli.

12 bilister fikk bot for å ha kjørt for fort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 85 km/t i 60-sonen.

UP-patruljer har også stått flere steder på E 39. Her ble det delt ut sju fartsbøter.

– Rapportene herfra var at det stort sett gikk rolig for seg. Så håper vi at bøtesatsene gjør at folk tenker seg litt ekstra om, sier Krogstad og fortsetter:

– Mange vet at vi står ute på veiene. Jeg håper folk bruker hodet, slik at man kommer trygt fram. Det er ikke mange minuttene man sparer på å kjøre for fort, sier UP-sjefen.