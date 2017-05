To til legevakt etter røykutvikling

KRISTIANSAND: Boligen ligger i Gransangerveien på Øvre Slettheia, og politiet fikk meldingen klokka 08.44.

Geir Klev, utrykningsleder i Kristiansandregionen brann og redning, sier at en plastskål med hundemat smeltet ved siden av en komfyr, og at det skapte røykutviklingen.

Politiets innsatsleder på stedet sier at det var fire personer i leiligheten. To ble sendt til legevakt for sjekk, mens de to andre ble klarert av helsepersonell på stedet.

Fædrelandsvennens reporter kunne like over klokka 09 fortelle at røykdykkere var på vei ut av huset. Det var ikke synlige flammer eller røyk fra huset.