FLEKKEFJORD: Den ene personen har fått alvorlige hodeskader og ble flydd med ambulansehelikopter til Stavanger universitetssykehus.

Den andre ble lettere skadet og er kjørt til sykehuset i Flekkefjord.

– Begge personene er 50 år og fra Vest-Agder, sier operasjonsleder Audun Eide hos agderpolitiet torsdag morgen.

De to personene hadde hatt et oppdrag i eller ved en oljerigg ved Flekkefjord da de satte seg i båten. Deretter havnet de under ei brygge ved Abelsnes like etter klokken 22.

– Jeg vet ikke hvilket oppdrag de hadde hatt ved oljeriggen, sier Eide.

Måtte lete

Nødetatene hadde problemer med å finne båten og personene.

Saken fortsetter under bildet

Tor Sindre Tjomlid, avisen Agder

Den ene personen ringte inn nødmelding og fortalte at den andre ombord var skadet. Men vedkommende visste ikke nøyaktig hvor de var.

Dermed gikk en del tid med til leting ettersom det er en rekke brygger i området.

Saken fortsetter under bildet

Tor Sindre Tjomlid, avisen Agder

Etter en tid fant man båten og de skadde mennene etter at den som var lettere skadd fikk ropt om hjelp.

Avsperret

Eide sier at brygga det er snakk om er avsperret og vil bli undersøkt av krimteknikere i løpet av torsdagen.

– Vi har tatt blodprøver av de involverte for å undersøke om det har vært snakk om rus, sier Eide som ikke kan si noe om det er mistanke om båtkjøring i ruspåvirket tilstand.

Har du tips eller bilder? Kontakt oss på 03811 eller tips@fvn.no!