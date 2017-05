To hunder angrep sau og lam

KVINESDAL: Det opplyser politiet fredag klokken 12.30.

Åstedet er på Gjemlestad i Kvinesdal. Her har to rottweilere jagd og drept et lam og skadet en sau. Skadene på sistnevnte var så alvorlige at den måtte avlives av veterinær.

– Saueeier forsøker nå å få samlet resten av sauene slik at det kan undersøkes om flere er skadet, sier politiets operasjonsleder Martin Ugland til Fædrelandsvennen.

Hundene er på rømmen, mens eieren leter etter dem.

– Saken anmeldes, og vanligvis vil det bety at det vil komme krav om at hundene avlives, sier Ugland.