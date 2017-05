ÅMLI: Meldingen kom klokka 19.28 søndag kveld.

Politiets operasjonsleder opplyser at to biler har vært involvert i et trafikkuhell. Ingen personer skal være skadet.

Hendelsen fant sted i krysset mellom fylkesvei 41 og 415 i Åmli.

Artikkelen oppdateres.

