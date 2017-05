To barn involvert i badeulykker i Dyreparken

KRISTIANSAND: Operasjonsleder John Repstad opplyser til Fædrelandsvennen at luftambulansen er på vei.

Politiet opplyser at begge barna er i fire-femårsalderen, og at begge er fraktet til sykehuset for behandling. De er begge ved bevissthet.

Sørlandet sykehus opplyser at en gutt født i 2012 er moderat skadet etter ulykken. En annen gutt født i 2013 er innlagt med krampeanfall, og er lettere skadet.

To ulike ulykker

Konserndirektør i Dyreparken, Per Arnstein Aamot, har fått opplyst at det dreier seg om to separate ulykker.

– Begge ulykkene har skjedd i forbindelse med bading i badelandet. Jeg har fått opplyst at det ble utført førstehjelp på barnet som ble skadet i den første ulykken, da de fikk varsel om den nye hendelsen, sier Aamot.

Til sykehus

Lena Håkonsen og hennes tre barn er blant vitnene som var til stede da det ene barnet, en gutt, fikk førstehjelp.

– Det ble utført førstehjelp på stedet ved bassenget innendørs. Det var en skremmende opplevelse, sier hun til Fædrelandsvennen.

Politiet ble varslet klokken 14.55 lørdag ettermiddag.

Saken oppdateres.