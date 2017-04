Tenåring tiltalt for omfattende hærverk

KVINESDAL: Lørdag 12. november og påfølgende natt skal den da 17 år gamle gutten fra Kvinesdal ifølge tiltalen ha begått hærverk for flere hundre tusen kroner i hjemkommunen sin.

Hoppet på biltak

Tenåringen skal blant annet ha gjort skader på en helt ny Toyota RAV4 for over 210.000 kroner. Ifølge tiltalen hoppet gutten på biltaket, tråkket på panseret og knuste det ene sidespeilet.

Han er også tiltalt for samme kveld å ha stjålet en bil tilhørende en privatperson. Etter en kort kjøretur krasjet han bilen i en fjellvegg. Videre mener politiet at han knuste et vindu på en annen bil ved hjelp av en stein, samt skrapte opp lakken på hele siden av enda en bil.

Ifølge politiet kastet han også stein gjennom vindusruter på to forskjellige bedrifter.

Stort erstatningskrav

I tiltalen er det lagt ned påstand om at det vil blir fremmet erstatningskrav på til sammen 330.989 kroner.

Når saken kommer opp for retten må 18-åringen også svare for tiltalepunkter som ruskjøring, kjøring uten førerkort og for å ha forlatt en kollisjonsskadet bil uten å varsle om at ingen var alvorlig skadet.

Saken er berammet for Lister tingrett 2. og 3. mai.