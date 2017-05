Teknisk svikt kan ha startet brannen i Henrik Wergelands gate

KRISTIANSAND: Det var Natt til søndag 30. oktober i fjor at det brøt ut brann i bebyggelse i Henrik Wergelands gate i Kristiansand.

Politiet tror nå at årsaken kan være en feil i sikringsskapet på stedet. Det melder NRK Sørlandet.

Storbrannen førte til at Henrik Wergelands gate 3 og 5, hvor blant annet den internasjonale matbutikken The Green Marked holdt til, brant ned, mens nabobygget, Henrik Wergelands gate 7, fikk store brannskader.

Forrige måned fikk politiet rapporten fra Kripos om sikringsskapet.

– De kan ikke fastslå noe sikkert. Det har vært veldig høy varme og sikringsskapet er deformert og skadet. Kripos kan ikke trekke noen sikker konklusjon. Det ligger i kortene at vi ser for oss at det kan ha vært en teknisk årsak, sier etterforskningsleder Petter Sandell til NRK.

Tryg forsikringsselskap, hvor alle bygningene i Henrik Wergelands gate var forsikret, forteller til NRK at brannen kostet over 35 millioner kroner.