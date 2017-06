Suleskarvegen blir nattestengt for asfaltering

– Det skal legges asfalt i sommer. Fra Suleskar til Aust-Agder grense inne ved Roskreppdammen, opplyser byggeleder for Sirdalskontrakten, Fred-Jonny Wikøren.

Han har fått en rekke telefoner. For det ble satt opp et skilt med feil informasjon. Det sto at Suleskardvegen skal stenges i 2 måneder.

– Det er bare noe vas. Skiltet blir fjernet i dag. Det er entreprenøren som har satt det opp, men det er feil. Jeg har hatt mange telefoner, forteller Wikøren.

Suleskarvegen er kjent for å være Sørvestlandets høyeste veiforbindelse. Den går fra Suleskar i Sirdal til Brokke i Setesdal og videre over fjellet til Dalen i Telemark og til Høydalsmo hvor den treffer Haukelivegen E134. Siden veien er smal og svingete, må den stenges. Ellers ville det blitt mye rygging.

– 12 av de 15 kilomerene skal legges opp i skaret et stykke. Vi skal gjennomføre 2 uker med nattlegging av asfalt. Vegen stenges klokka 20 og åpnes klokka 6. På dagtid er asfaltentreprenøren vekke for at trafikken skal kunne gå som normalt. Det ligger 14 dager nattestengning inne i varslingsplanen som Statens vegvesen har godkjent, men det kan bli forskjøvet, forteller Wikøren.