LILLESAND: Strømbruddet oppstod i områdene rundt Lillesand sentrum og Tingsaker. Over 600 boliger var uten strøm i flere timer.

– Vi har hørt rykter om at folk mistet strømmen etter at en kabel ble gravd over, men dette kan foreløpig ikke bekreftes, sier Farestveit videre.

Nettleverandøren skriver på sin hjemmeside at det sannsynligvis var en vanntrekabel som er påført skader.