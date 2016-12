Strømbrudd flere steder

AGDER: Uværet som herjer landsdelen vår mandag ettermiddag har ført til flere problemer for Agder Energi. Klokka 14.45 er fremdeles over 200 kunder uten strøm, etter en feil tidligere på dagen som først førte til 417 strømløse kunder i Farsund. Det er foreløpig ikke kjent hva dette strømbruddet skyldes.

Også tidligere på dagen har Agder Energi hatt problemer med strømbrudd, og klokka 12.30 var 377 av deres kunder er uten strøm i Sirdal. Strømbruddet skyldes et tre som har falt over en høyspentlinje i Ovedal. Agder Energi arbeider med å fjerne treet, og vet ikke når kundene vil få strømmen tilbake. Like over klokka 13 skal det være to kunder som fortsatt er uten strøm.

