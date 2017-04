Storutrykning til skogbrann

BIRKENES: Klokken 16.32 fikk brannvesenet melding om en skogbrann i Vegusdal.

– Ifølge vitner brenner det en del på stedet, opplyser 110-sentralen til Fædrelandsvennen.

Brannvesenet fra Birkeland, Lillesand, Evje og Iveland har rykket ut.

Brannen skal være i nærheten av Flateland, cirka to kilometer nord for Vegusdal.

Kjemper mot flammene

Fædrelandsvennen kom i kontakt med Helga Flateland:

– Jeg kan ikke snakke nå, jeg holder på å slukke, sier hun andpusten.

– Er det mye som brenner?

– Det kan bli mye hvis det fortsetter.

– Er noen hus truet av brannen?

– Hytter, men nå må jeg legge på, sier Flateland og legger på for å fortsette å slukke.

Ikke spredningsfare

Operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt opplyser at brannmeldingen lød på at det brenner i 20 mål skog, og at det er kraftig vind i området.

– Per nå ser det ut som det ikke er fare for særlig spredning, opplyser han klokken 18.00.

