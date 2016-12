Stormberg utsatt for datainnbrudd - kunder bedt om å sperre bankkort

KRISTIANSAND: Det var NRK som først meldte nyheten, der noen har trikset til seg kortinformasjon fra flere Stormberg-kunder.

– I løpet av noen timer i går hadde vi et datainnbrudd. Det ble heldigvis oppdaget raskt, sier kommunikasjonssjef Petter Toldnæs til Fædrelandsvennen.

I alt 43 kunder er berørt og ble kort tid etter hendelsen oppfordret til å sperre bankkortene sine.

– Første gang vi opplever dette

– Dette gjelder kunder som handlet i nettbutikken vår. Vi fikk raskt isolert hendelsen, og tok kontakt med kortutstederne, sier Toldnæs og fortsetter:

– Kundene er kontaktet, og jeg har snakket med de fleste i dag. Så langt ser det ut til at ingen har blitt svindlet.

Det er ingen mistanke om at flere kunder er berørt.

Toldnæs sier det er første gang at Stormberg er blitt utsatt for et slikt datainnbrudd.

– Forholdet er anmeldt, så dette vil bli tatt tak i. I tillegg vil vi kontinuerlig gå gjennom våre sikkerhetsrutiner. Jeg kan forsikre alle om at det er helt trygt å handle i vår nettbutikk, sier kommunikasjonssjefen.