Stjal bil fra fest og havnet på jorde

ARENDAL: - Kona mi hadde hørt at det hadde vært litt aktivitet utenfor, men hun hadde ikke tenkt så mye over det. Jeg sov godt, jeg, sier Fredrik Tjøgersen.

Sammen med kona Kristina Næss driver han Vatnebu gård utenfor Arendal, som har produksjon av frilandsgris og sau. Søndag morgen hadde han ingen anelse om at grisene hadde fått uventet besøk i løpet av natta.

Først da paret fikk besøk av en kar som letet etter bilen sin, fikk han øye på kjøretøyet som sto forlatt midt på grisejordet, rundt 3–400 meter unna innhuset.

– Jeg tenkte at dette kunne bli litt jobb. Det er egentlig ikke overraskende, for det er jo et fint sted å kjøre ut. Og ikke minst blir det en god historie ut av det, ler bonden.

Ernest Boswarva

Sjålet fra fest

Bileieren fortalte at det hadde vært fest i området, og at bilen hadde blitt stjålet derfra.

– Det må vel kunne sies å ha vært en grisefest, sier Tjøgersen, som har mange ordspill på lager etter grisekjøringen.

Grisene og de to værene som normalt går i innhegningen lå også og sov under tak da utforkjøringen skjedde. Dermed har det gått greit med dyrene.

– Hadde det skjedd dagtid kunne det selvfølgelig gått verre. Bilen har gått rett fram i en ganske brå sving, gjennom to gjerder og deretter hoppet ned på jordet og fortsatt rundt 40 meter, forteller Tjøgeresen.

Søndagen har gått til å fikse gjerdet, samt å dra bilen opp på jordet. Den har fått en bulk fremme, trolig etter et møte med en tømmerstokk som også lå på jordet.

Ingen mistenkte

Politiet ble varslet om den noe uvanlige parkeringen klokken 09.08 søndag morgen, og har gjort undersøkelser på stedet.

– En personbil har kjørt av veien og inn i en utvendig grisebinge. Foranledningen til hendelsen kjenner jeg ikke til nå, men politiet jobber på stedet, sier Kleivane til Fædrelandsvennen, opplyste operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt like etter.

Kleivane opplyser at bilen vil bli tauet inn for undersøkelser. Søndag ettermiddag er fortsatt ikke sjåføren av bilen pågrepet.

– Per nå er ingen mistenkt eller pågrepet, så det vil videre etterforskning forhåpentligvis bringe svar på. Bilen har nok blitt tatt fra en fest, og det vil komme en anmeldelse fra bileier. Ettersom vi ikke har oversikt over når bilen havnet der, vet vi heller ikke om sjåføren har forlatt stedet til fots eller om han eller hun har blitt plukket opp, sier Kleivane.